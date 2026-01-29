Cempra de Canela realiza feira de adoção de felinos nesta sexta-feira na Prefeitura

O Centro Municipal de Proteção Animal (Cempra) de Canela realiza nesta sexta-feira, dia 30, em frente à Prefeitura, das 13h às 16h, uma feira de adoção animal, em que as estrelas serão os gatinhos. O Cempra está com 13 gatos abrigados e dez deles estarão disponíveis nesta ação para ganhar uma nova família.

A coordenadora Ione Couto informa que o Cempra realiza eventos de adoção periodicamente para buscar novos lares para os animais recolhidos pelo Município, e pede que as pessoas que estiverem em busca de um amigo de quatro patinhas compareçam à essas feiras. “Temos certeza que o seu novo melhor amigo está com a gente. Venha buscá-lo e dê uma oportunidade para que ele te faça feliz”, garante a protetora animal.

Atualmente, o Cempra abriga 13 gatos e 96 cachorros. Todos os animais estão aptos para adoção.

Mais uma oportunidade para adotar

Além da ação desta sexta-feira, também no sábado, dia 31, ocorre feira de adoção durante a Feirinha Canela + Verde, na Praça João Corrêa, das 14h às 18h. Nesta oportunidade, os animais irão participar fantasiados do cortejo pré-Carnaval do bloco Sebo nas Canelas – com fantasias e acessórios patrocinados pela empresa Império Tecidos.

Texto: Adriana Rabassa

Foto: Divulgação