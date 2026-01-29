Centro Social retoma as atividades e promove brique

O Centro Social Padre Franco retoma, no dia 10 de fevereiro, o atendimento e as atividades com crianças e adolescentes, atendidos pela Instituição no turno inverso ao da escola. O retorno marca mais um ano de cuidado, convivência e oportunidades oferecidas à comunidade.

Ao longo de 2026, o Centro Social Padre Franco ofertará oficinas que estimulam o aprendizado, a criatividade e o desenvolvimento integral, como informática, capoeira, jiu-jitsu, dança, teatro, música, teclado, coral, banda marcial, violão, culinária e atividades de socialização. As ações fazem parte de uma rotina que vai além das oficinas, já que a instituição serve diariamente café da manhã, almoço e lanche da tarde.

O atendimento é fortalecido por um suporte psicossocial, composto por equipe de assistente social, psicóloga, equipe pedagógica e coordenação, garantindo acompanhamento próximo e qualificado às crianças e adolescentes atendidos. Paralelamente, a instituição organiza cursos, atividades e oficinas, por meio de parcerias, com foco na preparação e inserção de adolescentes no mercado de trabalho.

Também integram a programação diversos cursos, atividades e oficinas voltadas a temas digitais, tecnológicos e artísticos, como curso de uso de inteligência artificial, curso de maquiagem artística, além de grupos preparatórios e ensaios para apresentações artísticas, ampliando horizontes e possibilidades de expressão.

Neste ano, a instituição segue dedicada ao atendimento direto de crianças e adolescentes, mas mantém um olhar atento e um planejamento voltado a ações diretas e efetivas junto aos adultos, pais e responsáveis. A proposta é fortalecer a base, entendida como as raízes que sustentam o desenvolvimento das crianças e adolescentes, tornando o trabalho mais efetivo e assertivo, com maior impacto pessoal e social.

Atualmente, a instituição conta com 150 crianças e adolescentes matriculados, mas ainda dispõe de vagas. As matrículas seguem abertas até a primeira semana de fevereiro.

Como parte das atividades, será realizado um brique no próximo dia 7, sábado, das 8h às 13h. A ação tem como objetivo angariar recursos para a manutenção das atividades desenvolvidas e, ao mesmo tempo, oferecer à comunidade peças seminovas em bom estado, com valor super acessível. As peças serão comercializadas por de R$ 2 cada e podem ser pagas com cartão de crédito, débito, PIX e dinheiro.