EDITAL DAS SÚMULAS DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Canela/RS, no uso de suas atribuições legais, informa a publicação do seguinte edital:



EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2026 – Aquisição de carreta basculante para o Departamento de Agricultura da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura.



EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2026 – Chamamento Público de interessados no credenciamento de artesãos para comercialização de artesanato em 12 (doze) casinhas a serem disponibilizados no evento PÁSCOA EM CANELA 2026, na Rua Serafim Dias, Centro, Canela/RS.



Os editais estão disponíveis no site www.canela.rs.gov.br, informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações e Compras, na Rua Dona Carlinda, 455, Canela/RS, através do fone (54) 3282-5100 / 3282-5124 ou através do e-mail licitacoes@canela.rs.gov.br e/ou pregao@canela.rs.gov.br.



Canela, 30 de Janeiro de 2026



Gilberto da Conceição Cezar

Prefeito Municipal



