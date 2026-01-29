Prefeitura de Gramado inicia obras para viabilizar instalação do Instituto Federal de Educação



Parceria entre o município e o Ministério da Educação possibilitará a construção da estrutura

A Prefeitura de Gramado, por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Secretaria de Obras e a Subprefeitura da Várzea Grande, iniciou recentemente as obras de preparação do terreno que receberá uma unidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFSUL). Na quarta-feira (28), o prefeito Nestor Tissot esteve no local para acompanhar os trabalhos, juntamente com o secretário André Castilhos (Inovação) e o subprefeito da Várzea, Carlos Foss. Neste momento, está sendo realizada a supressão da vegetação da área e a limpeza do terreno, para posteriormente receber a instalação das redes de água e luz. Conforme o secretário André Castilhos, nos próximos dias o maquinário pesado entrará no terreno para preparar os platôs, nivelando a área. “Concluindo esta etapa, a empresa que será responsável pela construção da estrutura já poderá iniciar os trabalhos”, adianta Castilhos.



O terreno, que foi doado pela Prefeitura, possui uma área total de 16 hectares e fica localizado na Av. do Trabalhador, na Várzea Grande, com fácil acesso. A expectativa é de que o campus de Gramado receba até 1,4 mil estudantes, contando com cerca de 70 professores e 45 técnicos. “Essa será uma estrutura fundamental para qualificação e preparação dos nossos jovens para o mercado de trabalho. Como poder público municipal entendemos essa necessidade e estamos trabalhando em conjunto com o Governo Federal, visando a profissionalização dos gramadenses e dos alunos da região, em diferentes áreas”, avalia o prefeito Nestor Tissot. O investimento destinado pelo Ministério da Educação para a obra é de R$ 16 milhões.