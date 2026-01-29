Prefeitura notifica Corsan sobre a falta de água registrada em diversos bairros de Canela

A falta de água tem sido constatada por moradores em diversos bairros de Canela. Com isso, a Prefeitura Municipal, por meio das secretarias de Meio Ambiente e Urbanismo, de Obras, Limpeza Urbana e Agricultura, e de Segurança Pública, Mobilidade e Fiscalização, tem cobrado a resolução do desabastecimento, notificando a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan).

Em função da gravidade do problema, principalmente neste período do ano com as temperaturas altas, o Município também oficiou a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (Agesan-RS), que nesta quinta-feira, dia 29, está na cidade para realizar a testagem dos sistemas de bombeamento de água.

Essa não é a primeira vez que o Poder Público notifica a Corsan em decorrência de desabastecimentos – relatados pela comunidade diretamente à Prefeitura. Através da comissão municipal, e por determinação do prefeito Gilberto Cezar, que acompanha a questão, os fiscais do Município mantém contato direto com os técnicos da empresa para estarem a par das situações e cobram resolução rápida sempre que ocorrências como essa são verificadas.

O que informa a Corsan

Sobre a falta de água intensificada nos bairros nesta semana, a superintendência de Relações Institucionais da Corsan informou que ocorreram problemas em dois locais principais e que causaram o desabastecimento. O primeiro foi a falha no sistema de bombeamento da nova adutora que está em fase de testes, com a necessidade de retomada do abastecimento pelo sistema antigo, de menor capacidade. E, o segundo, o comprometimento de um registro de água na esquina das ruas Danton Corrêa da Silva e Rodolfo Schlieper, após manobra para reduzir os danos da falha na adutora.

A Corsan também informou ao Município que as equipes estão trabalhando e empenhadas em colocar a nova adutora em funcionamento novamente, para a retomada do abastecimento, bem como consertar o registro no ponto em que houve o problema. Assim que os consertos forem concluídos, o sistema será religado, de acordo com a companhia.

Informações e registro de falta de água

Para mais informações, a Corsan disponibilizou o telefone 0800 646 6444 e o WhatsApp (51) 99704-6644, pelos quais a população de Canela pode entrar em contato para esclarecimentos e registrar suas demandas.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela

Foto: Divulgação