Sicredi Pioneira alcança marca de 10 mil associados no segmento agro

Com soluções específicas para quem trabalha no campo, cooperativa reforça atuação em um dos principais setores da economia regional

Em dezembro, a Sicredi Pioneira alcançou a marca de 10 mil associados no segmento agro, número que representa aproximadamente 75% dos produtores rurais de sua área de atuação. Mais do que um dado institucional, o volume de associados ajuda a dimensionar a relevância econômica do setor em 21 municípios entre o Vale do Sinos e a Serra Gaúcha. De acordo com um estudo realizado pela PUC, o valor adicionado bruto (VAB) do agronegócio na região soma cerca de R$ 1,3 bilhão, com base em dados coletados entre 2018 e 2021, recorte mais recente disponível com informações consolidadas do IBGE.

O indicador reforça um fato: o setor é um dos principais motores da economia local, com impacto direto na geração de renda, empregos e no fortalecimento das cadeias produtivas. Para o assessor de Negócios Agro da Sicredi Pioneira, Bruno Salvador Fochezatto, esses números demonstram o quanto o agronegócio vem se desenvolvendo na região. “Os dados reforçam que o setor tem um impacto muito significativo na economia local. E, por isso, servem como referência para orientar a atuação da Pioneira junto ao segmento”, destaca.

Segundo ele, o cenário regional acompanha uma tendência nacional. Em 2024, o PIB agropecuário representou 23,2% da economia brasileira, com expectativa de crescimento nos próximos anos. “O agronegócio movimenta toda a cadeia produtiva da região. Ele gera receitas para quem produz, empregos para a comunidade e impulsiona mercados como transporte, maquinários e insumos. Em muitos municípios, inclusive, o agro é o principal motor do PIB”, complementa.

Foto: Diego Soares

Produtores da região buscam inovação e modernização

Esse movimento de crescimento também se reflete no perfil do crédito rural. Atualmente, cerca de 50% da carteira de crédito dos associados agro da Sicredi Pioneira é destinada a investimentos, o que indica um setor voltado à modernização, à ampliação da capacidade produtiva e ao planejamento de longo prazo.

Fochezatto observa que a região apresenta uma diversidade significativa de atividades, o que tem estimulado os produtores a investir em inovação. “Gradualmente, o produtor rural tem buscado soluções mais tecnológicas, como cultivo protegido e estruturas de armazenamento. Isso demonstra a intenção de se adequar às exigências do mercado, se proteger de eventos climáticos e comercializar a produção em momentos mais favoráveis, o que impacta diretamente o resultado da propriedade”, explica.

A cooperativa responde por 53,6% da fatia do crédito tomado pelos seus associados, atuando de forma próxima na orientação do uso desses recursos. Conforme o assessor, cada operação é acompanhada com atenção para garantir que o crédito, mesmo quando acessado por meio de linhas subsidiadas, gere retorno econômico efetivo e sustentabilidade ao negócio rural. “Trabalhamos com a solicitação de projetos técnicos nos financiamentos. O produtor acessa um profissional técnico ou engenheiro-agrônomo, que elabora um estudo de viabilidade do investimento ou do custeio. Esse cuidado é fundamental para garantir que os recursos gerem resultados positivos”, afirma.

Foto: Mauro Stoffel

Soluções vão além do crédito

Além do fomento financeiro, a Sicredi Pioneira desenvolve uma série de ações voltadas ao fortalecimento do agronegócio. A cooperativa conta com atendimento especializado ao produtor rural em 31 agências nos 21 municípios de sua área de atuação. Ao todo, são 59 profissionais, entre gerentes, assistentes e estagiários, capacitados para prestar consultoria, orientar os associados e acompanhar a correta aplicação dos recursos.

A instituição também mantém iniciativas ligadas ao pilar social, como o Programa de Sucessão Rural Familiar, bolsas de estudo em escolas técnicas para produtores e seus filhos, incentivo à realização de cursos técnicos em parceria com a Emater, além de consultoria especializada em parceria com o Sebrae. Os associados ainda têm acesso gratuito a sistemas tecnológicos de gestão da propriedade, como o aplicativo Demetra, da Elysios, que oferece ferramentas de controle e automação.

Para Fochezatto, esse conjunto de soluções contribui para preparar o agronegócio regional para o futuro. “Por meio desses benefícios, incentivamos os produtores a se modernizarem, pensarem na sucessão e acompanharem as tendências de mercado e tecnologia, garantindo que o setor siga fortalecido e preparado para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades trazidas pelas mudanças regionais, nacionais e globais”, finaliza.

Para saber mais sobre a atuação da Sicredi Pioneira junto ao segmento agro, acesse sicredipioneira.com.br/servicos/para-agronegocio.

Sobre a Sicredi Pioneira: primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, a Sicredi Pioneira atua há mais de 120 anos com o propósito de construir comunidades melhores. Presente em 21 municípios entre o Vale do Sinos e a Serra Gaúcha, oferece soluções financeiras justas, com um atendimento humano, próximo e consciente. Mais do que serviços, entrega cooperação e confiança, fortalecendo a economia local e ajudando pessoas e negócios a prosperarem juntos.