Temporal causa queda de árvore sobre residência e mobiliza Bombeiros e Defesa Civil em Canela

As fortes chuvas registradas na tarde desta quinta-feira (29) em Canela provocaram transtornos em diferentes pontos do município, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros e do Departamento de Defesa Civil.

A ocorrência mais grave foi registrada no bairro Vila Suzana, na Rua Carlos Felipe Spindler, onde uma árvore de grande porte caiu sobre uma residência, causando danos severos e praticamente destruindo o imóvel.

Apesar da gravidade da situação, não houve registro de feridos, sendo contabilizados apenas danos materiais. O caso está sendo acompanhado pelo Corpo de Bombeiros de Canela e também pela Defesa Civil, que monitoram os impactos do temporal e atuam na avaliação dos riscos no local.

Além da queda sobre a casa, outras ocorrências também foram registradas e estão sendo atendidas. Conforme informou o secretário municipal de Segurança Pública de Canela, Adriel Buss, uma árvore caiu sobre a pista da RS-235, no sentido São Francisco de Paula, nas proximidades da Praça de Pedágio, exigindo atenção redobrada de motoristas que trafegam pela rodovia.

Outra queda de árvore foi registrada ainda em via pública, no bairro São Luís, sendo igualmente monitorada pelas equipes responsáveis.

A orientação dos órgãos de segurança é para que a população mantenha cuidados redobrados durante períodos de chuva intensa, evitando deslocamentos desnecessários e acionando os serviços de emergência em caso de risco iminente.