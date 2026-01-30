Alceu Moreira quer fim do home office para servidores do INSS: “Um desserviço ao povo brasileiro”

Deputado gaúcho entrará com medida para derrubar portaria que autoriza jornada de trabalho direto de casa

Inconformado com as denúncias de precarização por parte do INSS no atendimento a aposentados e pensionistas, o deputado federal Alceu Moreira (MDB-RS) entrará com projeto de decreto legislativo para sustar os efeitos da Portaria PRES/INSS nº 1.923/2026, que autoriza a jornada de trabalho em domicílio aos servidores da autarquia.

Segundo o parlamentar, a reclamação por ausência de funcionários atinge cerca de 70% das unidades físicas do país e desassiste a milhares de brasileiros em busca de serviços essenciais, como bloqueio e desbloqueio de benefícios. No Rio Grande do Sul, 43% do quadro ainda estão em trabalho remoto.

“Tem agência que passou a restringir atendimento e, por incrível que pareça, orienta o cidadão a resolver por aplicativo. Imagine dizer isso a um idoso que mora na roça, a quilômetros de distância de uma agência, e não tem sequer acesso à internet. É uma burocracia propositada, um desserviço ao povo brasileiro”, afirma Alceu.

Ainda de acordo com o deputado, muitos dos servidores do INSS sequer moram mais nos municípios onde estão lotados. Há relatos, inclusive, de funcionários que decidiram se mudar para o exterior.

“Trabalhar de casa podia fazer sentido na pandemia, agora não mais. Dizem alguns que isso otimizou o atendimento, mas não é o que vemos. São justificativas que não se mantêm de pé enquanto quem paga essa conta está sendo prejudicado”, conclui.