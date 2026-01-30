ChocoPáscoa Gramado abre inscrições para inédito torneio de beach tennis

Em sua 11ª edição, a ChocoPáscoa Gramado prepara uma série de novidades para a edição 2026, que ocorre de 12 de março a 12 de abril. Com a proposta de fomentar o fluxo turístico ao longo de 30 dias, a Gramadotur prepara atrações inéditas já para o primeiro final de semana do evento. É o caso do 1° ChocoBeach Tennis Gramado. O torneio de duplas, que será realizado de 13 a 15 de março, na Arena Curta Beach Sports, abriu inscrições nesta sexta-feira, dia 30.

Ao todo, serão 11 categorias em disputa no masculino, feminino e misto, além de duplas de pais e filhos. Os atletas interessados em participar podem fazer sua inscrição pelo site https://pascoaemgramado.net.br até 2 de março de 2026. Para as dez primeiras duplas, será disponibilizado o cupom promocional CHOCOBEACH10, que concede 10% de desconto no valor da inscrição.

Conforme a gestora da ChocoPáscoa Gramado, Kenia Jaeger, a proposta do torneio é incentivar a prática de uma atividade esportiva de forma integrada e temática com a programação do evento. “O beach tennis é um esporte inclusivo, que reúne famílias, amigos e casais de forma saudável e divertida. Uma modalidade que está cada vez mais ganhando espaço. Para atrair esse público, decidimos abrir a temporada de Páscoa com o 1° ChocoBeach Tennis Gramado. Além do torneio, teremos muitas outras novidades, que iremos divulgar em breve”, afirma Kenia.

A ChocoPáscoa Gramado é apresentada pelo Ministério da Cultura. Patrocinador master: GAV Resorts. Apoio: Havan. Hospedagem oficial: Laghetto Hotéis, Resorts & Experiências. Agente cultural: Marca Produções. Promoção: Prefeitura Municipal de Gramado. Realização: Gramadotur e Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil – Do lado do Povo Brasileiro.