Diogo Nogueira e Orquestra Sinfônica de Gramado celebram a música brasileira neste sábado (31) 

Inicia nesta sexta, dia 30 de janeiro, a 12ª edição do Gramado in Concert. O evento abre a sua programação de apresentações musicais, a partir das 20 horas, com a Ópera O empresário, de Mozart, pela Orquestra Sinfônica de Gramado. A atração tem entrada gratuita no ExpoGramado.
Mais de 350 alunos de 15 países chegam a Gramado para o evento que, além dos shows e programações de apresentações no Expo, Rua Coberta e Igreja São Pedro, conta com oficinas de música com renomados professores para os músicos participantes durante uma semana.
Neste sábado, dia 31 de janeiro, a grande atração é o espetáculo que promete unir a sofisticação da música erudita à energia do samba. O cantor Diogo Nogueira apresenta-se ao lado da Orquestra Sinfônica de Gramado, em uma performance única que celebra a força e a diversidade do cancioneiro popular brasileiro.
Sob a regência do maestro Leandro L. Serafim, o show traz sucessos consagrados da carreira de Diogo Nogueira, como “Pé na Areia”, “Alma Boêmia”, “Clareou” e “Sou Eu”. Além do repertório autoral, o público poderá conferir releituras de grandes clássicos de ícones como Arlindo Cruz, Chico Buarque, Zeca Pagodinho e Tim Maia.
A presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk, destaca que a presença de um sambista de renome nacional junto ao corpo sinfônico local é uma estratégia fundamental para o crescimento do evento. Segundo ela, “esta é uma oportunidade única de popularizar o festival, democratizando o acesso e mostrando a versatilidade da orquestra de Gramado ao público”.
A direção executiva da orquestra está a cargo de Allan John Lino. Os ingressos para a apresentação podem ser adquiridos através do link oficial de vendas.
Para valorizar a comunidade local, a organização do evento disponibiliza benefícios especiais. Uma carga de ingressos solidários, destinados a um setor específico da platéia está sendo destinada para troca de alimentos. Os ingressos para esta troca dão acesso exclusivo para o setor Platéia Alta. Local de troca: Gabinete da Primeira Dama e na Secretaria da Cidadania e Assistência Social. A partir das 13h30 desta quarta-feira, dia 28.
Já a outra opção é direcionada para moradores e pessoas que trabalham em Gramado, que podem adquirir ingressos com 50% de desconto. Para garantir o ingresso com preço especial, basta utilizar o cupom GRAMADO no momento da compra pelo site oficial de vendas. Os ingressos para a apresentação podem ser adquiridos através do link oficial de vendas. Este desconto com cupom GRAMADO vale para todos os setores do evento.
O Gramado in Concert – Festival Internacional de Música é um evento que transforma a Serra Gaúcha em um dos maiores palcos da música erudita e popular da América Latina, unindo turismo, cultura e educação. Em sua 12ª edição, entre os dias 30 de janeiro e 07 de fevereiro de 2026, o festival oferece uma programação intensa e majoritariamente gratuita, que inclui concertos de grandes orquestras, grupos de câmara e solistas renomados em locais icônicos como o ExpoGramado e a Rua Coberta. Além das apresentações artísticas, o evento cumpre um papel pedagógico fundamental ao reunir centenas de estudantes e professores do mundo inteiro para oficinas e práticas de grupo, promovendo o intercâmbio musical e a formação de novos talentos.
Programação do primeiro fim de semana
30/01 (sexta-feira)
- 19h: Música no Lounge (ExpoGramado);
- 20h: Concerto de abertura com Orquestra Sinfônica de Gramado (Pavilhão 3, ExpoGramado) – Ópera O Empresário (Mozart), Haydn e Bottesini.
31/01 (sábado)
- 09h:Música na Rua com Quinteto Brassence (Praça das Etnias)
- 11h: Música na Rua com Eter Quartet do Peru (Rua Coberta);
- 15h: Orquestra de Concertos de Erechim (Igreja São Pedro);
- 18h: Mostra dos Grupos de Câmara (Auditório Hortênsia, ExpoGramado);
- 19h: Música no Lounge (ExpoGramado);
- 20h: Concerto com Diogo Nogueira e Orquestra Sinfônica de Gramado (Pavilhão 3, ExpoGramado).
01/02 (domingo)
- 09h: Apresentação no Lar de Idosos Maria de Nazaré (Acesso restrito);
- 11h: Música na Rua com Ensamble SUNQU do Peru (Rua Coberta);
- 18h: Semifinal do Concurso Jovens Solistas – Cordas (Auditório Hortênsia, ExpoGramado);
- 19h: Música no Lounge (ExpoGramado);
- 20h: Orquestra Jovem de São Paulo, regência de Claudio Cruz (Pavilhão 3 do ExpoGramado).
Sobre o evento
O 12º Gramado In Concert é apresentado pelo Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Stella Artois – beba com moderação.
Patrocinador Master: Gav Resorts. Copatrocínio: Sulgás, Hospedagem Oficial: Laghetto Hotéis, Resorts & Experiências. Apoio: RBT Internet e Hasam Group. Promoção: Prefeitura Municipal de Gramado. Agente Cultural: Bis Gestão Cultural. Realização: Gramadotur e Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil – Do lado do Povo Brasileiro.