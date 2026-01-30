Gilberto Tegner assume como prefeito de Canela de 1º a 11 de fevereiro

O vice-prefeito Gilberto Tegner assume interinamente a Prefeitura de Canela no período de 1º a 11 de fevereiro. Durante esse período, o prefeito em exercício dará continuidade às ações, projetos e políticas públicas em andamento, assegurando a normalidade dos serviços e o avanço das iniciativas da administração municipal.

A gestão interina mantém o alinhamento com o planejamento estratégico da Prefeitura, reforçando o compromisso com a população canelense e a condução responsável das demandas do município. A transmissão temporária do cargo ocorre em razão do período de férias do prefeito Gilberto Cezar, conforme previsto na legislação municipal.

Foto: Julio Dias/Prefeito de Canela