Prefeito de Canela recebe pároco da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes para alinhar eventos religiosos



O prefeito de Canela, Gilberto Cezar, recebeu nesta quinta-feira, 29, em seu gabinete, a visita do padre José Monteiro Filho, pároco da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes. O encontro contou também com a presença do secretário municipal de Turismo, Athos Cunha. Durante a reunião, foram abordados temas relacionados aos eventos religiosos realizados no município, que integram o calendário turístico e cultural de Canela. Entre os assuntos discutidos estiveram as atrações religiosas da Páscoa em Canela e do Sonho de Natal, além da tradicional Romaria e da Festa em Honra a Nossa Senhora de Caravaggio.

Outro ponto tratado foi o alinhamento das celebrações religiosas, como missas, com a programação de espetáculos e eventos promovidos pelo município, buscando valorizar a fé, a tradição e proporcionar uma experiência organizada tanto para a comunidade quanto para os visitantes.

A Administração Municipal destacou a importância do diálogo com as lideranças religiosas, reconhecendo o papel dos eventos de cunho religioso na preservação da cultura, no fortalecimento da identidade local e no incentivo ao turismo em Canela.

Texto: Letícia Lima/Prefeitura de Canela