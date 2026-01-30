Prefeito Gilberto anuncia projeto que garante 100% do transporte para estudantes de Canela em 2026

O prefeito de Canela, Gilberto Cezar, anunciou o envio à Câmara de Vereadores do Projeto de Lei nº 006/2026, que prevê o custeio integral (100%) do transporte para estudantes de nível técnico e superior residentes no município.

A proposta atualiza a Lei Municipal nº 4.845/2024 e estabelece novos critérios para a concessão do subsídio, assegurando mais segurança jurídica, transparência e organização na execução e na prestação de contas do benefício. Com a medida, o Município passa a garantir integralmente o pagamento do transporte aos estudantes contemplados pelo programa.

Segundo o prefeito, o anúncio reforça o compromisso da administração municipal com a educação e com o apoio às famílias canelenses. “Essa lei garante 100% do transporte para os nossos estudantes neste ano, assim como fizemos em 2025 pela primeira vez no município. É um investimento direto no futuro de Canela, construído com responsabilidade, diálogo e atenção às reais necessidades de quem estuda fora do município”, destacou Gilberto Cezar.

O vice-prefeito e secretário de Educação, Gilberto Tegner, ressaltou a importância da iniciativa para a permanência dos estudantes nos cursos técnicos e universitários.

“Garantir esse apoio integral é fortalecer a educação e ampliar oportunidades para os jovens e adultos de Canela”, afirmou.

O projeto agora segue para análise e votação das vereadoras e vereadores, no âmbito da Câmara Municipal de Canela.