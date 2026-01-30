Quadrilha é presa em Canela após série de furtos na Região das Hortênsias

A Brigada Militar prendeu cinco indivíduos na tarde desta sexta-feira (30), em Canela, durante uma ação policial que apurava a participação do grupo em crimes de furto qualificado registrados na Região das Hortênsias.

A ocorrência teve início a partir de informações repassadas à central de operações da BM, indicando que um veículo suspeito — possivelmente utilizado em furtos cometidos em um município vizinho — teria se deslocado em direção a Canela. Com base nesses dados, as guarnições iniciaram diligências imediatas para localizar o automóvel e impedir que os suspeitos seguissem praticando crimes na cidade.

Durante o patrulhamento, o veículo foi localizado em via pública e abordado. No interior estavam cinco ocupantes, todos suspeitos de envolvimento direto na sequência de furtos investigada.

Diante do cenário e da necessidade de garantir segurança na intervenção, a guarnição solicitou apoio de outras equipes do município. Com o reforço, foi possível realizar a contenção dos suspeitos, a verificação detalhada da situação e a efetivação das prisões de forma controlada, sem incidentes.

Durante a abordagem e as averiguações, os policiais localizaram uma grande quantidade de objetos sem comprovação de procedência, compatíveis com materiais oriundos de furtos. Entre os itens apreendidos estavam aparelhos eletrônicos, perfumes, acessórios pessoais, produtos de uso doméstico e gêneros alimentícios, configurando um volume expressivo de mercadorias supostamente subtraídas.

Parte do material foi reconhecida por vítimas que já se encontravam na Delegacia de Polícia, reforçando a ligação entre os suspeitos e os registros anteriores de ocorrência. A identificação imediata de itens por vítimas também contribuiu para fortalecer a materialidade do crime e consolidar o encaminhamento legal do caso.

Ainda conforme apurado durante o atendimento da ocorrência, foram constatados registros anteriores de furtos possivelmente relacionados aos mesmos indivíduos, cometidos em diferentes pontos de Canela. A informação amplia o peso da investigação e indica que o grupo pode ter atuado de forma recorrente, repetindo o mesmo tipo de crime em locais distintos.

Após as prisões, os cinco suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante, com adoção das medidas legais cabíveis. O veículo utilizado na ação criminosa também foi recolhido, conforme os procedimentos administrativos e legais.

A Brigada Militar destacou a importância da colaboração da comunidade, especialmente por meio de comunicações rápidas e precisas, e reafirmou seu compromisso com a repressão qualificada aos crimes contra o patrimônio, atuando de maneira firme para garantir a segurança e a tranquilidade da população canelense.