Sonho de Natal bate recordes, novidades da Páscoa 2026 são anunciadas e Canela lança nova identidade turística

Com ruas cheias, cultura pulsante, economia girando e o espírito comunitário que Canela entrega em todos os eventos, o 38º Sonho de Natal reafirmou sua força como o maior evento do município e um dos mais relevantes do país. Nesta sexta-feira, dia 30, a Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, realizou uma coletiva de imprensa no Casarão Centenário do Grande Hotel Canela para apresentar os números oficiais da 38ª edição, que encerrou oficialmente no último dia 18. O encontro reuniu imprensa, influenciadores, trade turístico, classe artística e cultural, representantes de conselhos e entidades, vereadores, integrantes do governo e demais autoridades.

Durante a temporada, o Sonho de Natal contou com mais de 250 atrações totalmente gratuitas ao público, recebeu aproximadamente 2,5 milhões de visitantes e atingiu ocupação hoteleira entre 90% e 97% em dezembro de 2025. O investimento total no evento foi de R$ 5 milhões.

O prefeito de Canela, Gilberto Cezar, deu as boas-vindas e destacou a importância do evento para a cidade. “O Sonho de Natal mostrou que planejamento, responsabilidade e valorização das pessoas geram resultados concretos. Essa prestação de contas é feita, principalmente, para que possamos estabelecer um comparativo para os próximos eventos. Vamos ver o que deu certo, o que precisa melhorar e estabelecer novos caminhos para que, a partir disso, todos os eventos cresçam com qualidade”, afirmou.

A apresentação dos números foi feita pelo secretário de Turismo e Cultura, Athos Cunha, e adjunto da pasta, Jaison Remonti, em conjunto com o prefeito. De acordo com a Secretaria, o sucesso do evento refletiu nos equipamentos turísticos do município. “O fluxo de visitantes nos parques aumentou cerca de 20%, com diversos atrativos registrando recordes de visitantes”, comemorou o secretário. O Parque Bondinhos Canela, por exemplo, apontou 2025 como o melhor ano de seus 12 anos de história.

O setor gastronômico também apresentou resultados expressivos. Segundo Gilberto Noel, proprietário da Churrascaria Garfo e Bombacha, a ocupação média chegou a 99% em novembro e dezembro, impulsionada, ainda, por um aumento aproximado de 20% no fluxo de turistas estrangeiros. “No mesmo período do ano anterior a taxa era de cerca de 75% a 85%”, compara o relato do empresário.

Entre os destaques da programação estiveram a descida do Papai Noel de rapel na Catedral, 16 espetáculos executados, com público aproximado de 20 mil pessoas somente no show de estreia, além de 11 Desfiles de Natal realizados. O Festival do Panetone consolidou-se como sucesso absoluto, com mais de 10 mil unidades comercializadas, cerca de 14 mil visitantes e sete expositores oferecendo mais de 40 variedades do produto.

A valorização local foi um dos pilares do evento: mais de 80% das atrações contratadas foram de artistas de Canela. Na Aldeia do Sonho, todos os artesãos eram do município, gerando mais de R$ 600 mil em vendas, com a participação de 26 casinhas e mais de 40 artesãos. A Feira do Livro, que também integrou a programação do Sonho, movimentou cerca de R$ 60 mil, com aproximadamente 2 mil livros comercializados em 10 dias de programação cultural.

De acordo com a Secretaria de Turismo, depois de muitos anos Canela voltou a receber recursos públicos. O evento contou com mais de R$ 1,7 milhão em patrocínios e financiamentos governamentais, incluindo recursos via Lei Rouanet, Lei de Incentivo à Cultura, e empresas colaboradoras e parceiras.

A Páscoa vem aí

Durante a coletiva de imprensa, a Secretaria de Turismo e Cultura também adiantou informações sobre a Páscoa em Canela 2026, anunciando, inclusive, a data de realização: será de 21 de março a 19 de abril. Entre as novidades está a preparação de um novo espetáculo intitulado Da Cruz à Luz, que unirá fé, arte e emoção na programação do evento.

A Paradinha passará a se chamar Desfile Encantado de Páscoa, com a inclusão de carros alegóricos e a participação de cerca de 80 pessoas no elenco. O espaço do Coreto, localizado na Rua Serafim Dias durante o Natal, será mantido e remodelado para a Páscoa.

A Prefeitura de Canela informou ainda que, em breve, será anunciado um evento oficial de lançamento da Páscoa em Canela, ocasião em que serão apresentados mais detalhes das atrações.

Nova marca: Canela, naturalmente única

Durante a coletiva de imprensa, a Prefeitura de Canela anunciou também a nova marca da Secretaria de Turismo e Cultura do município. A identidade visual foi desenvolvida a partir da evolução da imagem da Cascata do Caracol, principal símbolo natural turístico da cidade.

A proposta buscou agregar mais profissionalismo e refinamento estético à marca, mantendo como eixo central a Cascata do Caracol, elemento reconhecido e permanente da identidade de Canela. Mais do que um aspecto visual, a escolha tem caráter estratégico, por representar o território, a experiência turística e a memória coletiva do município.

A nova identidade utiliza formas verticais e fluidas, que remetem à imponência e ao movimento da cascata, simbolizando um destino vivo, em constante renovação. A queda contínua da água traduz, de forma simbólica, o fluxo de experiências que Canela oferece, unindo natureza preservada, vocação turística e vida urbana.

Com o conceito “Canela – Naturalmente Única”, a marca reforça o posicionamento da cidade não apenas como um destino a ser visitado, mas como um lugar a ser vivido, revisitado e reconhecido ao longo do tempo. A identidade também destaca o título de Capital Nacional dos Parques Temáticos, evidenciando que os principais atrativos do município estão integrados à natureza, um dos grandes diferenciais de Canela.