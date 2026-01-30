União de forças marca preparação da 4ª edição do Capacete Rosa em Canela

A organização da 4ª edição do Capacete Rosa, um dos maiores eventos voltados às mulheres no Rio Grande do Sul, segue avançando em Canela. Nesta semana, o Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL) recebeu a visita da sargento Jessika Assmann e da sargento Caroline Pacheco Wegner, do Corpo de Bombeiros, para alinhar e fortalecer a parceria entre as instituições.

A iniciativa une o Corpo de Bombeiros e o DMEL na realização de um evento que simboliza força, superação e protagonismo feminino, reunindo esporte, integração e valorização das mulheres. Durante o encontro, foram debatidas as modalidades esportivas que irão compor a programação, pensada de forma inclusiva e voltada a diferentes perfis de participantes.

A doutora Simone Chalela segue como madrinha do evento, papel que ocupa desde a primeira edição e que se mantém como referência de apoio e incentivo à proposta do Capacete Rosa.

A expectativa é de que, em breve, sejam divulgadas novas informações sobre a programação completa da 4ª edição. O evento reforça o compromisso de Canela com o esporte para todos e com ações que promovem a participação feminina em espaços de destaque.