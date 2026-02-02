46º Rodeio Crioulo Nacional de Gramado acontece de 6 a 8 de fevereiro

Gramado se prepara para receber mais uma edição de um dos eventos mais tradicionais do município. O 46º Rodeio Crioulo Nacional de Gramado, promovido pelo CTG Manotaço, ocorre nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro de 2026, na sede campestre da entidade, no Mato Queimado, reunindo cultura, tradição e competidores de toda a região Sul do país.

A programação contempla provas artísticas e campeiras. Na parte artística, destaque para os concursos de declamação, gaita e intérprete vocal, que valorizam a expressão cultural e a identidade gaúcha. Já nas provas campeiras, um dos grandes atrativos é o Duelo Cabanha Crioulo de Los Buenos, destinado aos cavalos das marcas De Los Buenos, De Las Buenas e Dos Alpes. O Laço Equipe, o Laço Duplas e o Laço Prendas também integram a programação. Ao todo, o rodeio irá distribuir mais de R$ 100 mil em prêmios.

Para as crianças, o momento mais importante é a disputa do laço Vaca Parada, que ocorre no sábado à tarde e vai reunir dezenas de famílias que incentivam os pequenos com as primeiras armadas.

Além das competições, o evento contará com dois grandes bailes. Na sexta-feira (6), a animação fica por conta do JJSV, que traz ao galpão sucessos como “Morena” e “Loira de Milhões”. No sábado (7), quem sobe ao palco é o Tchê Chaleira, embalando o público com músicas como “Tô Bebendo Demais” e “Parede de Vidro”.

Os ingressos antecipados custam R$ 40 e estão à venda na Rede Mundi, em Gramado, e na Star Vídeo, em Canela. Na hora, o valor será de R$ 60. Para quem pretende prestigiar as duas noites, haverá pulseira exclusiva ao valor de R$ 70. Mais informações podem ser obtidas com a Preta, pelo telefone (54) 99906-9186.

O Rodeio Crioulo Nacional é o segundo evento mais antigo de Gramado, atrás apenas do Festival de Cinema. Além da importância cultural, o rodeio tem papel fundamental na economia local, pois acontece em período de baixa temporada turística, movimentando setores como hotelaria, gastronomia, comércio e serviços.

Para o patrão do CTG Manotaço, Fernando Gusen, o evento reforça a identidade cultural e o desenvolvimento regional. “Os rodeios crioulos são fundamentais para manter viva a cultura rio-grandense, preservando nossos costumes e tradições, além de gerar um impacto muito positivo na economia local. Convidamos toda a comunidade regional e visitantes a prestigiar essa grande festa”, destaca.

SERVIÇO:

Evento: 46º Rodeio Crioulo Nacional de Gramado

Data: 6, 7 e 8 de fevereiro de 2026

Local: Sede campestre do CTG Manotaço – Mato Queimado

Bailes:

06/02 – JJSV

07/02 – Tchê Chaleira

Ingressos: R$ 40 antecipado | R$ 60 na hora

Pulseira duas noites: R$ 70

Informações dos bailes: (54) 99906-9186 com Preta