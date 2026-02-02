Canela,

2 de fevereiro de 2026

Campeonato Municipal de Futebol Sete define datas da 2ª fase e entra em clima de mata-mata em Canela

A Folha de Canela irá transmitir ao vivo todas as disputas do mata-mata, pelo canal do Portal da Folha TV, no YouTube, a partir desta quinta (5)

O Campeonato Municipal de Futebol Sete 2025/26 de Canela já tem calendário confirmado para a fase decisiva. Após a conclusão da etapa classificatória, a competição entra agora no formato eliminatório, com play-offs, quartas de final, semifinal e final, reunindo as equipes que seguem na briga pelo título.

Os play-offs serão disputados na quarta-feira, 5 de fevereiro, com três confrontos valendo vaga nas quartas. Em campo, estarão frente a frente segundos colocados de melhor campanha e o melhor terceiro colocado, em jogos que prometem alto nível técnico e clima de decisão.

Play-offs (05/02)

O primeiro duelo da noite coloca o Vó Eli Suprema, melhor campanha entre os segundos colocados, contra o Vila Miná, que avançou como melhor terceiro colocado.

Na sequência, o União Rancho Grande, segundo melhor entre os segundos colocados, enfrenta o Peleadores, quinto melhor segundo colocado.

Fechando a rodada, a Galera da Estevão, terceira melhor campanha entre os segundos colocados, encara o Garfo e Bombacha Mercenários, quarto melhor segundo colocado.

Confrontos

  • Vó Eli Suprema x Vila Miná
  • União Rancho Grande x Peleadores
  • Galera da Estevão x Garfo e Bombacha Mercenários

Quartas de final (11 e 12/02)

As quartas de final serão disputadas em duas noites, nos dias 11 e 12 de fevereiro, com confrontos que dependem diretamente do desempenho das equipes classificadas nos play-offs.

Terça-feira (11/02)

  • JA x pior campanha dos play-offs
  • Los Amigos x segunda pior campanha dos play-offs

Quarta-feira (12/02)

  • MB Sports x melhor campanha dos play-offs
  • Abelhudos x Amigos do Lake

Semifinal (18/02)

A fase semifinal está marcada para a quarta-feira, 18 de fevereiro, reunindo os quatro melhores times da competição.

Final pode ocorrer em dois dias

A grande decisão ainda terá data definida em conjunto com os finalistas, podendo acontecer na sexta-feira, 20 de fevereiro, ou no domingo, 22 de fevereiro, pela manhã, conforme ajuste da organização e das equipes classificadas.

Com o mata-mata confirmado, o Municipal de Futebol Sete entra em sua fase mais aguardada, onde cada erro pode custar caro e cada jogo vira decisão. A expectativa é de grande presença de público e confrontos equilibrados na reta final do campeonato.