Campeonato Municipal de Futebol Sete define datas da 2ª fase e entra em clima de mata-mata em Canela

A Folha de Canela irá transmitir ao vivo todas as disputas do mata-mata, pelo canal do Portal da Folha TV, no YouTube, a partir desta quinta (5)
O Campeonato Municipal de Futebol Sete 2025/26 de Canela já tem calendário confirmado para a fase decisiva. Após a conclusão da etapa classificatória, a competição entra agora no formato eliminatório, com play-offs, quartas de final, semifinal e final, reunindo as equipes que seguem na briga pelo título.
Os play-offs serão disputados na quarta-feira, 5 de fevereiro, com três confrontos valendo vaga nas quartas. Em campo, estarão frente a frente segundos colocados de melhor campanha e o melhor terceiro colocado, em jogos que prometem alto nível técnico e clima de decisão.
Play-offs (05/02)
O primeiro duelo da noite coloca o Vó Eli Suprema, melhor campanha entre os segundos colocados, contra o Vila Miná, que avançou como melhor terceiro colocado.
Na sequência, o União Rancho Grande, segundo melhor entre os segundos colocados, enfrenta o Peleadores, quinto melhor segundo colocado.
Fechando a rodada, a Galera da Estevão, terceira melhor campanha entre os segundos colocados, encara o Garfo e Bombacha Mercenários, quarto melhor segundo colocado.
Confrontos
- Vó Eli Suprema x Vila Miná
- União Rancho Grande x Peleadores
- Galera da Estevão x Garfo e Bombacha Mercenários
Quartas de final (11 e 12/02)
As quartas de final serão disputadas em duas noites, nos dias 11 e 12 de fevereiro, com confrontos que dependem diretamente do desempenho das equipes classificadas nos play-offs.
Terça-feira (11/02)
- JA x pior campanha dos play-offs
- Los Amigos x segunda pior campanha dos play-offs
Quarta-feira (12/02)
- MB Sports x melhor campanha dos play-offs
- Abelhudos x Amigos do Lake
Semifinal (18/02)
A fase semifinal está marcada para a quarta-feira, 18 de fevereiro, reunindo os quatro melhores times da competição.
Final pode ocorrer em dois dias
A grande decisão ainda terá data definida em conjunto com os finalistas, podendo acontecer na sexta-feira, 20 de fevereiro, ou no domingo, 22 de fevereiro, pela manhã, conforme ajuste da organização e das equipes classificadas.
Com o mata-mata confirmado, o Municipal de Futebol Sete entra em sua fase mais aguardada, onde cada erro pode custar caro e cada jogo vira decisão. A expectativa é de grande presença de público e confrontos equilibrados na reta final do campeonato.