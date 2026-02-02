Prefeitura abre chamamento público para artesãos interessados em comercializar produtos na Páscoa em Canela

Até o dia 11 de fevereiro, artesãos locais interessados em comercializar seus produtos na feira de artesanato da Páscoa em Canela, podem enviar a inscrição para o e-mail cultura @canela.rs.gov.br, com a documentação indicada no edital, acompanhada do formulário devidamente preenchido. A Prefeitura Municipal, via Secretaria de Turismo e Cultura, disponibilizará 12 “casinhas” para os artesãos credenciados, no espaço a ser montado na rua Serafim Dias, atrás da Casa de Pedra.

A Páscoa em Canela ocorrerá de 21 de março a 19 de abril, com programação totalmente gratuita e aberta ao público na Praça João Corrêa e ruas centrais da cidade. Na rua Serafim Dias, como já aconteceu durante o 38º Sonho de Natal, haverá a feira de artesanato, da qual participam os artesãos da Associação Canelense e também aqueles credenciados pelo edital da Prefeitura.

Os artesãos credenciados irão comercializar seus produtos em “casinhas de madeira”, com tamanho de 1,40m por 2,10m.

Inscrição

As inscrições serão aceitas até às 23h59 do dia 11 de fevereiro, exclusivamente pelo e-mail cultura @canela.rs.gov.br, com o envio da documentação e formulário preenchido, disponíveis no edital do chamamento público, que pode ser acessado aqui.

No assunto do e-mail, deverá estar escrito “Inscrição artesão Páscoa em Canela 2026”, e o nome do solicitante. No corpo do e-mail deverá constar: Nome Completo; CNPJ (domiciliado em Canela) ou a Carteira de Artesão (validade em dia); número do CNPJ ou CPF; endereço completo (em Canela); telefone para contato; e a declaração “Li e concordo com o REGIMENTO INTERNO – FEIRA DE ARTESANATO “PÁSCOA EM CANELA 2026”” – após ler o regimento, concordando com o mesmo.

Mais informações poderão ser conferidas com o Departamento de Cultura da Secretaria de Turismo e Cultura pelos telefones (54) 3282-5100 e 3282-5124, das 8h às 11h e das 13h às 16h30, ou no e-mail cultura @canela.rs.gov.br.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela