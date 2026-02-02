Primeiro homicídio de 2026 é registrado em Canela após briga entre vizinhos

Canela registrou, neste início de ano, o primeiro homicídio de 2026, decorrente de uma ocorrência de lesão corporal por arma branca registrada na noite de domingo (1º), no bairro São Rafael.

Conforme informações repassadas pelo delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela, a vítima foi identificada como Marcelo Ferreira, de 51 anos. Ele teria sido atingido por golpe de faca durante um desentendimento ocorrido na Rua Santa Catarina.

A situação envolveu uma briga entre vizinhos, e a vítima chegou a ser socorrida e encaminhada para atendimento médico no Hospital de Caridade de Canela (HCC). No entanto, apesar dos esforços da equipe de saúde, Marcelo não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado na tarde desta segunda-feira (2).

A Polícia Civil informou que tomou conhecimento da morte ainda durante a tarde e, desde então, segue com os trabalhos de apuração. De acordo com Vladimir Medeiros, o caso segue sob investigação e os detalhes estão sendo esclarecidos, especialmente porque autor e vítima seriam pessoas conhecidas entre si. “Desentendimento. Autor e vítima conhecidos. Estamos apurando os detalhes”, relatou.

O delegado confirmou ainda que os envolvidos já foram identificados, porém, até o momento, a Polícia Civil trabalha para confirmar com precisão a dinâmica da ocorrência e as circunstâncias que levaram ao crime.

A Folha acompanha o caso e atualizará as informações conforme o avanço das diligências.