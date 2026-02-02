Programa UCS Sênior Hortênsias já está com as matrículas abertas para 2026 

As oficinas são voltadas para pessoas acima de 50 anos e iniciam em março

O Programa UCS Sênior da Região das Hortênsias se prepara para mais um ano de aprendizado, movimento e convivência. Em 2026, o programa segue ampliando oportunidades para pessoas acima de 50 anos que desejam fortalecer vínculos, estimular mente e corpo, além de vivenciar novas experiências.

As matrículas para os cursos do próximo ano já estão abertas. O Programa UCS Sênior Hortênsias oferece atividades em diferentes áreas do conhecimento e bem-estar, entre elas: Teatro, Vida em Movimento, Hidroginástica, Cérebro Ativo, Coral, Dança, Fotografia Digital, Yoga, Fio Criativo e Palavra em Jogo. Todas as oficinas são desenvolvidas para promover autonomia, criatividade, desenvolvimento cognitivo e integração social.

As matrículas devem ser realizadas presencialmente na Central de Atendimento do Campus UCS Hortênsias, das 9h às 18h. Os cursos têm duração de um semestre, com aulas semanais, permitindo que cada participante escolha livremente a combinação de atividades que mais se alinha aos seus interesses.

Após completar 10 anos de atuação na Região das Hortênsias em 2025, o programa reafirma seu compromisso com o envelhecimento ativo e com a construção de experiências significativas. “É uma alegria ver como o UCS Sênior transformou a rotina de tantas pessoas ao longo dessa década. Em 2026, seguimos movimentando o programa, fortalecendo um espaço acolhedor e que estimula a troca de saberes.”, destaca o Diretor do Campus, Professor Gilberto Hummes.

Serviço: Programa UCS Sênior Hortênsias

Quando: De março a julho de 2026

Onde: Campus Universitário da Região das Hortênsias

Inscrições: 54-99909.2623 com Ana Paula Porto

Pré-Requisito: Ter mais de 50 anos