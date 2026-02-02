Proprietários de imóveis em Canela podem parcelar IPTU e Taxa de Lixo 2026 em até 11x

A partir desta segunda-feira, 2 de fevereiro, os contribuintes com imóveis em Canela podem emitir as guias para pagamento parcelado do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Taxa de Lixo 2026. De acordo com a Secretaria da Fazenda e Desenvolvimento Econômico, o parcelamento pode ser feito em até 11 parcelas, fixas e consecutivas. O primeiro vencimento é no dia 15 de fevereiro e os demais vencem sempre no dia 15 do mês.

Para os contribuintes que realizaram o pagamento do imposto e da taxa, em dia, no ano passado, a Secretaria da Fazenda destaca que é oferecido ainda um desconto de 3%. Essa redução já está incluída nas guias para pagamento parcelado.

As guias de pagamento do IPTU e Taxa de Lixo podem ser emitidas pelo próprio contribuinte no site da Prefeitura (https://canela.rs.gov.br), na aba “2ª Via IPTU”, selecionar a opção “Contribuinte”, e realizar o login com os dados solicitados. As pessoas que tiverem dificuldade nessa emissão, podem procurar os guichês de atendimento da Secretaria da Fazenda, no Paço Municipal.

O pagamento das guias deverá ser feito exclusivamente em bancos credenciados, correspondentes bancários, casas lotéricas ou por meio dos aplicativos bancários, utilizando Código de Barras ou QR Code. Desde o final de 2025 não há mais caixas para pagamento no Paço Municipal.

Em caso de dúvidas, a Secretaria da Fazenda disponibiliza atendimento via WhatsApp, exclusivamente por mensagens de texto ou voz, pelo número (54)99161-4429. Dúvidas também podem ser encaminhadas para o e-mail iptu@canela.rs.gov.br .

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela