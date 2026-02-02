RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
CRISTAIS DE GRAMO LTDA
05.210.693/0001-60
Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de Gramado a Renovação da Licença de Instalação para o
ramo atividade de Area de Lazer com Extração de Água Mineral
(CODRAM 6111,10). O empreendimento irá se instalar na RS 115,
cidade de Gramado/RS.
Licenciar Soluções Ambientais LTDA
Empresa Técnica de Consultoria Ambiental
(54) 3282-6625 Canela- RS
