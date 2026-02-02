RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

CRISTAIS DE GRAMO LTDA

05.210.693/0001-60

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio

Ambiente de Gramado a Renovação da Licença de Instalação para o

ramo atividade de Area de Lazer com Extração de Água Mineral

(CODRAM 6111,10). O empreendimento irá se instalar na RS 115,

cidade de Gramado/RS.

Licenciar Soluções Ambientais LTDA

Empresa Técnica de Consultoria Ambiental

(54) 3282-6625 Canela- RS

