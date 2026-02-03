Círculo Saúde firma parceria com Guerra Implementos

Iniciativa fortalece o cuidado integral aos colaboradores no Centro de Saúde Guerra

O Círculo Saúde anuncia uma nova parceria estratégica com a Guerra Implementos, fortalecendo seu modelo de cuidado integral por meio dos planos Círculo 360 e Liberty. A colaboração amplia o acesso dos beneficiários a um atendimento mais próximo, resolutivo e humanizado, tendo o Centro de Saúde Guerra como uma das referências para a assistência primária à saúde em Caxias do Sul, dentro de um modelo de saúde in company personalizado e alinhado às necessidades da empresa.

A iniciativa conjunta é pensada cuidadosamente pelo Círculo Saúde e pela Guerra Implementos, para atender as necessidades dos colaboradores e suas famílias, visando o bem-estar de todos. A empresa tem um compromisso genuíno com o cuidado dos profissionais da empresa e, por isso, estruturou este plano para oferecer mais segurança e qualidade de vida no dia a dia.

A parceria está alinhada ao conceito do Atendimento Primário à Saúde (APS), no qual o paciente é acompanhado de forma contínua por um médico de referência e por uma equipe multiprofissional. O modelo prioriza a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o diagnóstico precoce e o acompanhamento integral, criando um vínculo mais próximo entre profissionais e beneficiários e tornando o cuidado mais eficiente ao longo do tempo. Esse acompanhamento será apoiado pela plataforma GIS 360 – Gestão Inteligente em Saúde, tecnologia exclusiva do Círculo Saúde que permite mapear riscos, monitorar indicadores e qualificar a gestão do cuidado.

No Centro de Saúde Guerra, os beneficiários dos planos Círculo 360 e Liberty contam com consultas agendadas, acompanhamento longitudinal e acesso a diferentes especialidades, como clínica geral, nutrição, enfermagem, psicologia, pediatria, ortopedia, além de serviços de odontologia básica. O fluxo de atendimento foi estruturado para ser ágil e organizado, garantindo mais conforto, segurança e otimização do tempo do paciente. Os planos estão disponíveis para os colaboradores que aderirem e também para seus familiares, mediante inclusão, ampliando o cuidado para além do ambiente corporativo.

Outro diferencial do modelo é o monitoramento da saúde por meio de teleatendimento e a integração entre os pontos de cuidado, permitindo que o médico de referência coordene toda a jornada do paciente, inclusive os encaminhamentos para especialistas e exames, quando necessários. Com isso, o Círculo consolida um ciclo completo de atenção à saúde, reduzindo deslocamentos desnecessários e qualificando a tomada de decisão clínica.

Além disso, os funcionários da Guerra vão poder contar com toda a estrutura do Círculo Saúde, como o hospital próprio em Caxias do Sul, os hospitais credenciados, as centrais regionais, o apoio do serviço de urgência e emergência. Também terão suporte de saúde no litoral gaúcho, telemedicina e descontos em redes de farmácias.

Para o diretor de Negócios e Gestão da Saúde do Círculo Saúde, Leno Almeida, a parceria com a Guerra representa um avanço na forma de cuidar da saúde corporativa. “Essa parceria amplia nossa capacidade de oferecer um cuidado mais próximo e organizado, colocando o paciente no centro das decisões. O Centro de Saúde Guerra se integra ao Círculo 360 como um ponto estratégico para garantir acompanhamento contínuo, prevenção e mais qualidade de vida para os beneficiários, especialmente para quem busca um plano acessível, mas com alto padrão de cuidado”, destaca.

Com a iniciativa, o Círculo Saúde segue avançando em seu posicionamento como uma solução completa em saúde, unindo estrutura, tecnologia, equipe qualificada e parcerias estratégicas para entregar um modelo assistencial mais humano, resolutivo e alinhado às necessidades atuais das pessoas e das empresas.

Sobre o Círculo Saúde

Fundado em 1934, o Círculo Saúde é reconhecido como uma das maiores e mais importantes organizações do Rio Grande do Sul. Atua na oferta de soluções integradas em saúde, sendo referência em atendimento humanizado, investimento em tecnologia e excelência em serviços.

Atualmente, está presente em 80 cidades de abrangência na Serra Gaúcha, Vale do Paranhana, Vale do Caí e Litoral Norte, possuindo 145 mil beneficiários, contando com 1.100 médicos e prestadores credenciados, além de mais de 1.100 profissionais colaboradores. Oferece planos de saúde completos, odontológicos e de acidente de trabalho, além de serviços de urgência e emergência, saúde ocupacional, planos e parcerias para descontos em redes de farmácias, entre outros.

Com 90 anos de atuação, possui hospital próprio com uma das mais modernas e completas infraestruturas de saúde, sendo referência no estado. As equipes profissionais do Hospital do Círculo mantêm times multidisciplinares de médicos intensivistas, médicos especialistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos. Além disso, conta com 30 hospitais credenciados no Rio Grande do Sul.