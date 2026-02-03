E-Protocolo: Canela implementa novo sistema e digitaliza processos administrativos



A partir desta segunda-feira, dia 2 de fevereiro, a Prefeitura de Canela passou a operar com um novo sistema para a tramitação de processos administrativos. A partir de agora, os processos são produzidos, tramitados, consultados e arquivados diretamente em ambiente digital, eliminando o uso de papel. A expectativa da administração municipal é reduzir pela metade o gasto com impressões.

A mudança está vinculada ao Decreto Municipal nº 11.015, sancionado no início de janeiro, que instituiu o sistema E-Protocolo na administração municipal. A ferramenta de gestão permite maior economia de recursos públicos, assegura a autenticidade e a validade jurídica dos documentos e amplia a transparência e a rastreabilidade das decisões do Poder Executivo.

A adoção do E-Protocolo está alinhada ao conceito de Governo Digital, que prevê o uso da tecnologia para modernizar a administração pública, tornando-a mais acessível, eficiente e transparente. Conforme a Secretaria de Gestão Pública, a inovação tornará o andamento dos processos mais dinâmico e seguro, além de facilitar o acesso às informações. O armazenamento em nuvem evita perdas e danos aos documentos e possibilita consultas rápidas a qualquer momento.

“O servidor poderá criar, tramitar, consultar e arquivar processos públicos de forma totalmente digital. O cidadão canelense também poderá acessar o Portal de Serviços Online da Prefeitura para acompanhar a situação de seus pedidos, como solicitações relacionadas a projetos na Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, questões tributárias junto à Secretaria da Fazenda, entre outros processos que tramitam por meio do E-Protocolo”, explica o secretário de Gestão Pública, Ismael Viezze.

O sistema pode ser acessado pelo munícipe por meio do Portal de Serviços Online da Prefeitura, disponível aqui.

Outro avanço proporcionado pela mudança é a automação de tarefas, que passam a ser executadas diretamente no sistema, liberando os servidores para atividades mais estratégicas. Além disso, o E-Protocolo facilita o acesso aos processos em casos de auditoria e permite o monitoramento em tempo real dos fluxos de trabalho.

Devido a particularidades dos processos vinculados à Secretaria de Meio Ambiente, será mantido temporariamente um sistema híbrido, até que todas as operações estejam integralmente digitalizadas. “Os processos iniciados a partir de agora já ingressam no sistema on-line e seguem dessa forma até a conclusão”, destaca Ismael Viezze.

Economia de recursos públicos

A principal vantagem da migração dos processos administrativos para o meio digital é a economia de recursos, tanto materiais quanto humanos. A economia também se reflete nos recursos humanos, uma vez que não há mais a necessidade de deslocamento físico de servidores entre unidades administrativas para a tramitação de processos. Todas as etapas passam a ser realizadas por meio do E-Protocolo, que se consolida como a ferramenta oficial de gestão dos processos administrativos eletrônicos do Município de Canela.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela