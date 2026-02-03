Folha estreia programa esportivo “Toco Y Me Voy” nesta quarta-feira com debate sobre DMEL, base e estrutura esportiva de Canela

A Folha de Canela estreia nesta quarta-feira, 4 de janeiro, o seu novo programa esportivo ao vivo: Toco Y Me Voy, uma resenha com linguagem direta e foco total no esporte local, abordando os bastidores, desafios e perspectivas do cenário esportivo canelense.

A primeira edição será transmitida ao vivo, às 18 horas, pelo YouTube do Portal da Folha e pela página do Facebook da Folha de Canela.

O programa será conduzido pelo jornalista Francisco Rocha e contará com a participação do diretor do Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL), Marcelo Savi, além de Cristiano Port, representante da Olé Escolinha de Futsal, e do atleta Willian Azevedo, o Juvena, nome conhecido do futsal regional, com passagem por equipes campeãs do Estado e destaque recente da Série Ouro de Canela.

Pauta do programa

A estreia do Toco Y Me Voy terá como tema central o novo momento do esporte municipal e os rumos do DMEL, com destaque para:

organização e gestão das competições locais

fortalecimento das categorias de base

estrutura esportiva disponível em Canela

desafios e oportunidades para atletas e projetos da cidade

Com convidados que representam gestão pública, formação esportiva e vivência dentro de quadra, a proposta é abrir espaço para um debate franco, com análise, opiniões e informação para quem acompanha o esporte do município.

A Folha reforça o convite para que a comunidade participe, acompanhe ao vivo e interaja nos comentários durante a transmissão.