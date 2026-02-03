Gramado in Concert abre ingresso solidário para o concerto com o maestro João Carlos Martins que acontece sábado (07)

A comunidade de Gramado poderá prestigiar um dos momentos mais aguardados da 12ª edição do Gramado In Concert por meio de uma ação de solidariedade. O encerramento do festival, que ocorre neste sábado, dia 07 de fevereiro, terá como atração principal o mundialmente aclamado maestro João Carlos Martins, regendo a Orquestra Sinfônica de Gramado.

O espetáculo acontece às 20h, no Pavilhão 3 do ExpoGramado, em uma arena montada para receber duas mil pessoas sentadas. Para democratizar o acesso e apoiar causas sociais, a organização disponibilizou a troca de donativos por ingressos limitados, além de descontos exclusivos para quem vive ou trabalha no município.

Ação Solidária

As trocas de alimentos e itens de necessidade básica por ingressos devem ser realizadas no Gabinete da Primeira-Dama ou na Secretaria da Cidadania e Assistência Social, conforme o cronograma e modalidades abaixo:

Quarta-feira (04/02): 2 litros de óleo + 2 kg de farinha valem 1 ingresso.

2 litros de óleo + 2 kg de farinha valem 1 ingresso. Quinta-feira (05/02): 1 pacote de fralda geriátrica (G ou GG) vale 4 ingressos.

1 pacote de fralda geriátrica (G ou GG) vale 4 ingressos. Sexta-feira (06/02): 2 extratos de tomate + 2 latas de sardinha + 1 pacote de massa valem 1 ingresso.

2 extratos de tomate + 2 latas de sardinha + 1 pacote de massa valem 1 ingresso. Horários: 08h às 11h50 e 13h às 17h.

Benefício para moradores e trabalhadores

Outra opção de ingresso, para quem reside ou trabalha em Gramado é 50% de desconto nos ingressos para todos os setores do evento. Para garantir o valor especial, basta utilizar o cupom GRAMADO no momento da compra pelo site oficial de vendas do festival.

Sobre a atração

Considerado um dos maiores intérpretes de Bach do mundo, João Carlos Martins é um exemplo de resiliência. Após abandonar o piano devido a problemas físicos, reinventou-se na regência e hoje lidera a Orquestra Bachiana Filarmônica SESI-SP.

“A vinda de João Carlos Martins representa a excelência técnica e a paixão pela música erudita que queremos celebrar“, afirma Rosa Helena Volk, presidente da Gramadotur.

Serviço

O quê: Concerto de João Carlos Martins e Orquestra Sinfônica de Gramado.

Concerto de João Carlos Martins e Orquestra Sinfônica de Gramado. Quando: Sábado, 07 de fevereiro de 2026, às 20h.

Sábado, 07 de fevereiro de 2026, às 20h. Onde: Pavilhão 3 do ExpoGramado (Av. Borges de Medeiros, 4111).

Pavilhão 3 do ExpoGramado (Av. Borges de Medeiros, 4111). Ingressos: Troca solidária (pontos físicos) ou venda online com cupom de desconto para residentes.

Troca solidária (pontos físicos) ou venda online com cupom de desconto para residentes. Ingressos: https://gramadoinconcert.eleventickets.com/#!/apresentacao/7462a8be425eb00c5b7e4801567e1a8819f841fa

O festival tem programação e atrações diárias na Rua Coberta, no ExpoGramado e na Igreja São Pedro, sendo que mais de 90 por cento das atrações são gratuitas.

Sobre o Evento

O 12º Gramado In Concert é apresentado pelo Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Stella Artois – beba com moderação.

Patrocinador Master: Gav Resorts. Copatrocínio: Sulgás, Hospedagem Oficial: Laghetto Hotéis, Resorts & Experiências. Apoio: RBT Internet e Hasam Group. Apoio Institucional: Orquestra Sinfonica de Gramado.

Promoção: Prefeitura Municipal de Gramado. Agente Cultural: Bis Gestão Cultural.

Financiamento: Pró- Cultura. Realização: Gramadotur e Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil – Do lado do Povo Brasileiro.