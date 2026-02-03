Município garante continuidade das obras do novo Caps do Canelinha



Canela avança na ampliação da rede de atenção à saúde mental com a continuidade das obras do novo Centro de Atenção Psicossocial (Caps), que está sendo construído no bairro Canelinha. O projeto representa um importante investimento na qualificação dos serviços de saúde oferecidos à população.

Com a assinatura do contrato entre o Município e a nova empresa BS Construções e Reformas Ltda., de Parobé, nesta segunda-feira, dia 2, a execução da obra segue assegurada. O investimento total é de R$ 2.040.000,00, com recursos oriundos do Governo Federal, via Ministério da Saúde.

O novo Caps está sendo erguido na Avenida Cônego João Marchesi, nº 700, em uma área estratégica que já concentra outros serviços públicos, como a Unidade Básica de Saúde e o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Canelinha, fortalecendo a integração das políticas públicas no território.

O projeto segue o modelo de Caps I do Ministério da Saúde, destinado a municípios com mais de 15 mil habitantes, e contará com estrutura completa para atendimento individual e coletivo, espaços de convivência, farmácia, posto de enfermagem, sala de medicação, além de áreas administrativas adequadas para o funcionamento da equipe multiprofissional.

A ordem de início dos trabalhos deverá ser emitida nos próximos dias, permitindo a retomada das atividades no local. A previsão é de que a obra seja concluída até o final de 2026.

Ampliação do atendimento em saúde mental

Atualmente, Canela já conta com um Caps em funcionamento no bairro Boeira. Com a implantação da nova unidade no Canelinha, o Município ampliará a capacidade de atendimento, fortalecendo o cuidado às pessoas que vivenciam intenso sofrimento psíquico. O serviço será destinado a usuários de todas as faixas etárias, especialmente aqueles com transtornos mentais graves e persistentes, incluindo situações relacionadas ao uso de álcool e outras drogas, contribuindo para a promoção da saúde, da autonomia e da reinserção social.