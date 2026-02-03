SÚMULA DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO – 03/02/2026

O Prefeito Municipal de Canela/RS, em exercício, no uso de suas atribuições legais, informa a publicação do seguinte edital:



EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – Contratação de empresa especializada para a execução de obra de engenharia, destinada à construção de 25 (vinte e cinco) unidades habitacionais de interesse social, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida – MCMV FNHIS Sub 50, integrante do PAC 2025, no Município de Canela/RS.



EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2025 – Registro de Preço para contratação de empresa para o transporte de usuários de sistema único da saúde e seus acompanhantes, quando necessários, fora do domicílio, para realização de atendimento médico, regulado em média e alta complexidade, em unidades de saúde.



EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2026 – Registro de Preços para aquisição de pneus novos e a contratação de serviços de recapagem de pneus usados, destinados à manutenção da frota de veículos e máquinas pertencentes à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura e demais Secretarias.



Os editais estão disponíveis no site www.canela.rs.gov.br, informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações e Compras, na Rua Dona Carlinda, 455, Canela/RS, através do fone (54) 3282-5100 / 3282-5124 ou através do e-mail licitacoes@canela.rs.gov.br e/ou pregao@canela.rs.gov.br.



Canela, 03 de Fevereiro de 2026



Gilberto Tegner

Prefeito Municipal, em exercício





