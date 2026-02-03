Vindima em Gramado amplia experiências com abertura da Vila do Vinho na Praça das Etnias

A partir desta sexta-feira, dia 6, a Praça das Etnias se transforma em palco de sabores e experiências, com início do evento às 18h.

Gramado segue celebrando a cultura da uva e do vinho com uma programação especial que movimenta moradores e visitantes durante a Vindima em Gramado. A partir desta semana, o evento ganha um novo e charmoso espaço: a Vila do Vinho, que abre suas atividades no dia 6 de fevereiro, próxima sexta-feira, na Praça das Etnias, a partir das 18h, ampliando ainda mais as experiências oferecidas ao público.



Integrando o calendário oficial da Vindima, a Vila do Vinho chega como uma oportunidade para vivenciar momentos com sabores e tradições. O espaço contará com uma vasta programação, reunindo vinhos e espumantes de 6 vinícolas participantes, gastronomia típica, música ao vivo e atrações culturais, criando um ambiente acolhedor para brindar o melhor da estação.



Além da Vila do Vinho, a Vindima em Gramado segue com diversas atividades que exaltam as raízes da imigração italiana e o universo vitivinícola da região, como pisa da uva, apresentações artísticas, experiências nos vinhedos, programação musical e ações gastronômicas espalhadas pela cidade.



A ideia é proporcionar uma imersão completa na cultura da vindima, valorizando produtores locais e oferecendo ao público uma vivência autêntica, que une tradição, entretenimento e enogastronomia em cenários únicos da Serra Gaúcha.



A organização convida gramadenses e turistas a participarem da programação e a prestigiarem a Vila do Vinho, um novo ponto de encontro da Vindima em Gramado, pensado para celebrar bons momentos, bons vinhos e a alegria de estar junto.

Vinícolas participantes : Casarão Zio Pietro, Vinícola Famiglia Lazaretti, Vinícola BenVic, Vinícola Casa Seganfredo, Vinícola Casa da Tapera e Vinícola Masotti.



1ª edição da Corrida da Vindima em Gramado

Além da programação cultural e enogastronômica, a Vindima em Gramado apresenta uma grande novidade: a Corrida da Vindima em Gramado, que chega para ampliar a experiência do evento e valorizar o esporte como ferramenta de integração e qualidade de vida.

Em um momento em que a corrida de rua vive seu auge, a prova convida moradores e turistas a participarem dessa celebração em movimento, em meio às paisagens encantadoras da cidade.

As inscrições estão abertas através do link e prometem reunir atletas e entusiastas em uma vivência única, conectando saúde, turismo e tradição.

Data da Corrida da Vindima: 15.02 (domingo)

Ponto de partida: Caza Wilfrido

Horário: 8h

Link inscrições: https://eleventickets.com/vindimaemgramado/corrida-da-vindima

A 5ª Vindima em Gramado é apresentada pelo Ministério da Cultura. Lei Rouanet – Incentivo a Projetos Culturais. Patrocinador Master: GAV. Apoio: Sicredi Pioneira, RBT Internet, Caza Wilfrido. Hospedagem Oficial: Laghetto Hotéis, Resorts & Experiências. Colaboração: Museu do Vinho. Agente Cultural: Marca Produções. Promoção: Prefeitura Municipal de Gramado. Realização: Gramadotur, Governo do Brasil – Do lado do Povo Brasileiro.