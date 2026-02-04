Canela ganhou mais de 400 empregos em 2025, segundo Caged

O Governo Federal divulgou no final de janeiro os resultados registrados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) em 2025. Neste levantamento, Canela apresentou crescimento no número de empregos com carteira assinada. No comparativo de 2025 com 2024, as admissões cresceram 11%. A cidade encerrou o ano com um estoque de 10.527 vagas de trabalho mantidas.

Ao longo de todo o ano passado, 9.157 trabalhadores foram admitidos em empresas canelenses e 8.756 desligados. Em 2024, haviam sido registradas 8.191 admissões e 8.506 desligamentos.

Os meses que mais registraram contratações foram janeiro, outubro e setembro, quando 132, 118 e 115 empregos foram gerados, respectivamente.

O município fechou 2025 com um saldo positivo de 401 empregos em relação à 2024, entre admissões e desligamentos.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela

