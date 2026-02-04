Espaços Sicredi de Gramado e Canela recebem exposição “Olhares”, de Leonid Streliaev

Com entrada gratuita, mostra reúne imagens que retratam a diversidade cultural e humana do Rio Grande do Sul

Os Espaços Sicredi de Gramado e Canela recebem, nos meses de fevereiro e março, a exposição Olhares, do fotógrafo gramadense Leonid Streliaev. Com visitação gratuita e aberta à comunidade, a mostra apresenta um conjunto de imagens que retrata a diversidade cultural, geográfica e humana do Rio Grande do Sul.

Em Gramado, a exposição pode ser conferida até o dia 12 de fevereiro no Espaço Sicredi da Avenida das Hortênsias, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30. Após essa data, as obras seguem para o Espaço Sicredi de Canela, onde ficam em exibição de 13 de fevereiro a 13 de março, no mesmo horário. O espaço está localizado na Rua Felisberto Soares, 159, sala 02, no Centro da cidade.

Nos dois locais, as fotografias são apresentadas de forma integrada à estrutura por onde a mostra passa, proporcionando uma imersão aos visitantes. As imagens abordam caminhos, histórias e símbolos ligados à formação do território gaúcho, com registros que passam pelos povos originários, pela população negra e pelas diferentes correntes migratórias que contribuíram para a construção do Estado. Para complementar a experiência, a exposição conta com um livro explicativo sobre cada fotografia, disponível para consulta no local, também em versão inclusiva em braile. A mostra é promovida em parceria entre o artista e a Sicredi Pioneira.

Fotógrafo é um dos mais premiados do Brasil

Com mais de 50 anos de carreira, Leonid Streliaev é um dos nomes mais renomados da fotografia no Brasil. Fotógrafo e editor de arte, ele construiu uma trajetória marcada pela atuação em grandes veículos de imprensa e por múltiplas premiações ao longo dos anos. Ele também é autor de livros e assina obras dedicadas a figuras e momentos importantes da história do Estado, como trabalhos sobre Érico Veríssimo e registros relacionados ao processo de reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes de 2024. Em Olhares, o fotógrafo reúne parte desse percurso em imagens que documentam diferentes expressões culturais e sociais do território gaúcho.

SERVIÇO

Exposição Olhares no Espaço Sicredi Gramado

Data: de 19 de janeiro a 12 de fevereiro

Horário: de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30

Local: Av. das Hortênsias, 1990 – Centro/Gramado

Exposição Olhares no Espaço Sicredi Canela

Data: de 13 de fevereiro a 13 de março

Horário: de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30

Local: Rua Felisberto Soares, 159 – Sala 02 – Centro/Canela

Sobre a Sicredi Pioneira: primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, a Sicredi Pioneira atua há mais de 120 anos com o propósito de construir comunidades melhores. Presente em 21 municípios entre o Vale do Sinos e a Serra Gaúcha, oferece soluções financeiras justas, com um atendimento humano, próximo e consciente. Mais do que serviços, entrega cooperação e confiança, fortalecendo a economia local e ajudando pessoas e negócios a prosperarem juntos.