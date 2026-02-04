Parque Terra Mágica Florybal convida crianças e adultos para “Festival de Verão” na Serra Gaúcha

Público é recebido por uma agenda diária de apresentações teatrais até 19 de fevereiro em Canela

Entre histórias lúdicas, personagens carismáticos e apresentações teatrais ao ar livre, o Parque Terra Mágica Florybal realiza até 19 de fevereiro a nona edição do “Festival de Verão”, na Serra Gaúcha. Com uma programação diária consolidada, a atração reúne uma das principais opções culturais e turísticas, em Canela, no período de férias durante a estação mais quente do ano.

Com apresentações distribuídas ao longo do dia, o “Festival de Verão” inclui esquetes teatrais como “O Senhor dos Sonhos”, show de mágica e fantoches e interação de personagens com os visitantes, entre outros. De acordo com o gerente de Marketing da marca, Tiago Cardoso, a proposta é convidar os turistas e moradores da Serra Gaúcha a viver um tempo com mais leveza, curiosidade e encantamento. “A programação é contínua e se renova a cada cena, reforçando o parque como um refúgio lúdico durante as férias de verão”, explica.

As atividades são realizadas em diversos horários, com apresentações extras nos finais de semana. “A agenda é dinâmica e valoriza o entretenimento ao vivo e o contato direto do público com o universo fantástico que caracteriza o Terra Mágica Florybal”, destaca Cardoso. “Cada espaço guarda uma surpresa e cria uma nova memória positiva nos visitantes”, acrescenta.

A Turma do Valdirzinho, por exemplo, convida crianças e adultos a se juntarem às brincadeiras e descobertas do personagem mais carismático da Terra Mágica Florybal, com humor e interação. Diversas outras histórias combinam aventura, comédia e emoção.

Agenda

-Casa dos Magos

Diariamente, das 10h às 16h

Conferir no local horários das apresentações

-Casa das Fadas

Diariamente, das 10h às 16h

Conferir no local horários das apresentações

Cancelado em dias de chuva

-Turma do Valdirzinho

Diariamente, às 11h10

Duração 10 min

Em frente ao teatro de Fantoches, com interação dos personagens no playground do Castelo.

Cancelado em dias de chuva

-Reis da Floresta

Diariamente

Horários: 11h30 – 13h30 – 14h30 – 15h30 – 16h00

Duração: 10 min

Apresentação extra às 10h30 nos finais de semana

Cancelado em dias de chuva

-A Chegada do Nomo

Diariamente, às 13h45

Duração: 10 min

-Show de Mágica

Quintas, sextas,sábados e domingos

Horários : 13h30 – 14h45 – 15h45 – 16:45

Duração: 15 min

Apresentações ao lado do fantoches

-Teatro de Fantoches

Diariamente

Horários: 10h – 11h – 12h – 14h – 15h – 17h

Duração: 10 min

-Teatro dos Sonhos

Diariamente

Horários: 11h30 – 14h30 – 15h30

Duração: 20 min

Apresentação extra às 10h30 nos finais de semana

-Show de Encerramento

Valdirzinho junto com todos os seres da terra mágica compartilhará sua emocionante história, revelando como tudo começou. Ele contará a origem de sua missão de espalhar magia e amor ao mundo dos humanos,convidando todos a se unirem nessa fascinante missão de transformar o mundo.

Horário: 16h15

Duração: 15 min

Cancelado em dias de chuva

Serviço

“Festival de Verão” Terra Mágica Florybal até 19 de fevereiro

-Endereço: RS 466, 1630, km 5 – Caracol – Canela/RS

-Aberto diariamente das 9h30 às 16h30

-Bilheteria virtual www.parqueflorybal.com