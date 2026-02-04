Parque Terra Mágica Florybal convida crianças e adultos para “Festival de Verão” na Serra Gaúcha

Público é recebido por uma agenda diária de apresentações teatrais até 19 de fevereiro em Canela
Entre histórias lúdicas, personagens carismáticos e apresentações teatrais ao ar livre, o Parque Terra Mágica Florybal realiza até 19 de fevereiro a nona edição do “Festival de Verão”, na Serra Gaúcha. Com uma programação diária consolidada, a atração reúne uma das principais opções culturais e turísticas, em Canela, no período de férias durante a estação mais quente do ano.
Com apresentações distribuídas ao longo do dia, o “Festival de Verão” inclui esquetes teatrais como “O Senhor dos Sonhos”, show de mágica e fantoches e interação de personagens com os visitantes, entre outros. De acordo com o gerente de Marketing da marca, Tiago Cardoso, a proposta é convidar os turistas e moradores da Serra Gaúcha a viver um tempo com mais leveza, curiosidade e encantamento. “A programação é contínua e se renova a cada cena, reforçando o parque como um refúgio lúdico durante as férias de verão”, explica.
As atividades são realizadas em diversos horários, com apresentações extras nos finais de semana. “A agenda é dinâmica e valoriza o entretenimento ao vivo e o contato direto do público com o universo fantástico que caracteriza o Terra Mágica Florybal”, destaca Cardoso. “Cada espaço guarda uma surpresa e cria uma nova memória positiva nos visitantes”, acrescenta.
A Turma do Valdirzinho, por exemplo, convida crianças e adultos a se juntarem às brincadeiras e descobertas do personagem mais carismático da Terra Mágica Florybal, com humor e interação. Diversas outras histórias combinam aventura, comédia e emoção.
Agenda
-Casa dos Magos
Diariamente, das 10h às 16h
Conferir no local horários das apresentações
-Casa das Fadas
Diariamente, das 10h às 16h
Conferir no local horários das apresentações
Cancelado em dias de chuva
-Turma do Valdirzinho
Diariamente, às 11h10
Duração 10 min
Em frente ao teatro de Fantoches, com interação dos personagens no playground do Castelo.
Cancelado em dias de chuva
-Reis da Floresta
Diariamente
Horários: 11h30 – 13h30 – 14h30 – 15h30 – 16h00
Duração: 10 min
Apresentação extra às 10h30 nos finais de semana
Cancelado em dias de chuva
-A Chegada do Nomo
Diariamente, às 13h45
Duração: 10 min
-Show de Mágica
Quintas, sextas,sábados e domingos
Horários : 13h30 – 14h45 – 15h45 – 16:45
Duração: 15 min
Apresentações ao lado do fantoches
-Teatro de Fantoches
Diariamente
Horários: 10h – 11h – 12h – 14h – 15h – 17h
Duração: 10 min
-Teatro dos Sonhos
Diariamente
Horários: 11h30 – 14h30 – 15h30
Duração: 20 min
Apresentação extra às 10h30 nos finais de semana
-Show de Encerramento
Valdirzinho junto com todos os seres da terra mágica compartilhará sua emocionante história, revelando como tudo começou. Ele contará a origem de sua missão de espalhar magia e amor ao mundo dos humanos,convidando todos a se unirem nessa fascinante missão de transformar o mundo.
Horário: 16h15
Duração: 15 min
Cancelado em dias de chuva
Serviço
“Festival de Verão” Terra Mágica Florybal até 19 de fevereiro
-Endereço: RS 466, 1630, km 5 – Caracol – Canela/RS
-Aberto diariamente das 9h30 às 16h30
-Bilheteria virtual www.parqueflorybal.com