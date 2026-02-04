PC indica falha em carrinho elétrico envolvido na morte de um casal de idosos no ano passado

Acidente aconteceu em um parque de flores, em São Francisco de Paula. Um empresário foi indiciado



A Polícia Civil de São Francisco de Paula concluiu o inquérito sobre o acidente que vitimou um casal de 61 anos, em 5 de julho de 2025, nas dependências do Mátria Parque de Flores, às margens da RS-235.

Os dois visitantes, residentes em Porto Alegre, estavam utilizando um carrinho elétrico no interior do parque quando o veículo caiu dentro de um dos lagos. Ambos morreram por afogamento.

O inquérito foi encaminhado em janeiro para o Ministério Público, com indiciamento contra o proprietário da empresa terceirizada responsável pelo aluguel dos carrinhos elétrico no parque.

Segundo o laudo do IGP – Instituto Geral de Perícias, o equipamento apresentou falha na abertura das portas pelo interior do carrinho usado pelas vítimas, o que teria sido determinante para o que o acidente culminasse com a morte dos idosos por afogamento.

O Mátria Parque de Flores não se manifestou sobre o resultado da investigação e o nome do indiciado não foi revelado pela polícia, que informou ainda uma recomendação aos órgãos de fiscalização que façam uma revisão nas normas de segurança do atrativo e proíbam a circulação de carrinhos elétricos em áreas de risco.