Prefeitura de Canela recebe representantes do Hospital Pompéia Pryme

A Prefeitura de Canela recebeu nesta terça-feira, dia 3, a visita da CEO do Hospital Pompéia Pryme, Lara Vieira, que esteve no Município para apresentar oficialmente o novo diretor de Negócios do Pompéia Ecossistema de Saúde, Alexandre C. Escobar, responsável pela implantação da futura unidade local do Pompéia Pryme.

Os representantes foram recebidos pelo prefeito em exercício, Gilberto Tegner, e pela procuradora-geral do Município, Anne Grahl Müller. O encontro reforça o diálogo entre o poder público e iniciativas privadas voltadas ao fortalecimento da saúde e ao desenvolvimento da infraestrutura regional.

O empreendimento, com previsão de inauguração entre o final de 2027 e o primeiro trimestre de 2028, será um hospital de alta complexidade a ser instalado no município. A estrutura será voltada tanto ao atendimento qualificado da população da Serra Gaúcha quanto ao turismo médico.

A futura unidade contará com emergência 24 horas, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), centros de diagnóstico e diversas especialidades médicas, ampliando a oferta de serviços de saúde de alto padrão na região e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Município.