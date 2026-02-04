Sicredi Pioneira terá assembleia 100% digital em 2026

Modelo virtual busca ampliar a participação dos associados nas decisões da cooperativa. Encontro ocorre no dia 5 de março, pelo aplicativo Sicredi

A Sicredi Pioneira inicia, em 2026, uma nova fase da Conexão Pioneira – Assembleia, adotando, pela primeira vez, o formato totalmente digital. A mudança busca ampliar a participação dos associados em um dos momentos mais importantes da cooperativa: a decisão coletiva sobre os resultados financeiros da instituição. O encontro online está marcado para o dia 5 de março, às 20h, através dos aplicativos Sicredi e Sicredi X.

A novidade integra um processo mais amplo de aproximação com os associados, alinhado à rotina cada vez mais dinâmica do dia a dia. “Inclusão e relacionamento são nossas maiores motivações. A decisão de realizar a Assembleia em formato 100% digital nasceu de um movimento natural de transformação vivido pela cooperativa e pela sociedade. Estamos cada vez mais conectados, o que permite reunir um grande número de associados no mesmo momento, com facilidade e proximidade, mesmo que não estejam fisicamente no mesmo local”, afirma o presidente do Conselho de Administração da Sicredi Pioneira, Tiago Luiz Schmidt.

De acordo com ele, a escolha acompanha as mudanças no comportamento e na forma como as pessoas se relacionam, trabalham e organizam suas rotinas. “No período pós-pandemia, observamos um aumento significativo da participação em agendas virtuais, principalmente por ser um formato simples, acessível e que valoriza o tempo do associado junto de sua família. A proposta é fortalecer esse movimento e conectar pessoas de diferentes regiões em torno de um objetivo comum: construir, de forma coletiva, comunidades melhores”, complementa.

A Assembleia é o principal espaço de participação dos associados na cooperativa. É quando podem acompanhar a prestação de contas, conhecer os resultados e conferir todos os detalhes sobre eles, além de votar pautas estratégicas para o futuro da instituição. Entre os temas debatidos estão a apresentação dos números do ano anterior, os pareceres de auditoria, a eleição dos coordenadores de núcleo e a deliberação sobre a destinação dos resultados.

É nesse momento que se definem os percentuais destinados a programas sociais e educacionais, como o Fundo Social. A partir dessa decisão, entidades sem fins lucrativos podem receber recursos para projetos de caráter educacional, cultural ou de esporte inclusivo. Em 2025, por exemplo, os associados aprovaram a destinação de R$ 4 milhões para projetos inscritos no programa.

Outra deliberação realizada na Assembleia envolve os valores que retornam aos associados. Entre os diferenciais do modelo cooperativista, está o retorno financeiro direto que os associados recebem, em dois formatos: os juros ao capital, remuneração anual calculada sobre o valor médio do capital social – formado pela cota capital, integralizada no ingresso à cooperativa, e outros aportes realizados ao longo do tempo – e a distribuição de resultados, que é calculada de forma proporcional à contribuição do associado para a formação do resultado da cooperativa, considerando as movimentações financeiras realizadas ao longo do ano anterior. Assim, os recursos permanecem no bolso do associado e na comunidade.

Assembleia digital facilita o acesso e mantém a proximidade

Em 2026, todo esse processo ocorrerá no ambiente digital. A Conexão Pioneira – Assembleia será realizada pelo aplicativo utilizado diariamente pelos associados, como o Sicredi ou Sicredi X, com acesso pelo caminho Menu > Assembleias. O evento ao vivo ocorre no dia 5 de março, às 20h, com transmissão a partir de Linha Imperial, em Nova Petrópolis. Para quem não puder acompanhar em tempo real, a votação permanecerá disponível no aplicativo até o dia 12 de março.

Para Schmidt, o novo formato reforça o compromisso com uma gestão ainda mais democrática. “Nossa expectativa é ampliar a participação na Assembleia, já que o formato digital facilita o acesso de quem tem rotinas diferentes ou mora mais longe, e fortalecer o relacionamento por meio de encontros presenciais ao longo do ano, realizados nas agências e espaços da cooperativa”, destaca.

Outra novidade desta edição é o incentivo à participação por meio do programa Juntos. Os associados que acessarem o evento e votarem em todas as pautas receberão 50 pontos, equivalentes a R$50, que poderão ser trocados por brindes ou experiências em estabelecimentos credenciados, estimulando a economia local.

Pioneira prevê ações ao longo do ano para ampliar relacionamento com associados

Com o novo formato, a Conexão Pioneira deixa de se concentrar apenas na Assembleia e passa a funcionar como uma plataforma contínua de relacionamento. Ao longo do ano, a cooperativa promoverá encontros presenciais nas agências e espaços dos municípios onde atua, com foco em temas relevantes para os associados e no aprofundamento do diálogo sobre resultados, iniciativas e projetos da cooperativa.

SERVIÇO

Evento: Conexão Pioneira – Assembleia 2026

Data: 5 de março de 2026

Horário: 20h

Local: aplicativo Sicredi ou Sicredi X

Mais informações: podem ser acessadas em sicredipioneira.com.br/assembleias.

Sobre a Sicredi Pioneira: primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, a Sicredi Pioneira atua há mais de 120 anos com o propósito de construir comunidades melhores. Presente em 21 municípios entre o Vale do Sinos e a Serra Gaúcha, oferece soluções financeiras justas, com um atendimento humano, próximo e consciente. Mais do que serviços, entrega cooperação e confiança, fortalecendo a economia local e ajudando pessoas e negócios a prosperarem juntos.