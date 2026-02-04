Vereador Jone Wulff pede volta das “fichas de porta” nos postos de saúde de Canela

Durante uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Canela (RS), o vereador Jone Wulff (PSD) voltou a ressaltar uma demanda antiga da população em relação ao atendimento nos postos de saúde da cidade: a reimplantação das chamadas “fichas de porta” para atendimento diário sem agendamento prévio.

O pedido foi feito no plenário da Casa e teve destaque entre os assuntos debatidos pelos parlamentares, já que muitos moradores têm enfrentado dificuldades em conseguir atendimento rápido nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) quando não conseguem agendar consultas com antecedência.

O que são as “fichas de porta”?

As chamadas “fichas de porta” são um sistema de fichas de atendimento distribuídas diretamente na porta das unidades de saúde, para que pessoas com necessidades imediatas de atendimento possam ser atendidas no mesmo dia, mesmo sem agendamento prévio. O objetivo do pedido do vereador Wulff foi justamente ressaltar a importância desse modelo para quem está com necessidade de consulta ou auxílio de saúde e não consegue agendamento pelo sistema tradicional.

Como funciona hoje:

Atualmente, o atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Canela é feito com um sistema misto, contemplando: Consultas agendadas diariamente de acordo com a disponibilidade na agenda da equipe e acolhimento e atendimento espontâneo para casos que não exigem consulta médica previamente marcada, como curativos, aplicação de vacinas ou testes rápidos – que são realizados sem necessidade de agendamento;

Esse modelo tenta equilibrar o acesso planejado por agendamento com o atendimento de necessidade imediata, mas alguns usuários relatam dificuldades para conseguir ser atendidos no mesmo dia quando não conseguem agendar previamente, especialmente para consultas médicas ou problemas que surgem de forma inesperada.

Mais eficácia no atendimento

O vereador Jone Wulff destacou que a retomada das fichas de porta poderia ser uma forma de atender com mais qualidade os moradores que procuram os serviços de saúde municipal, principalmente aqueles que têm mais urgência e não conseguem agendar consulta por telefone ou pelo sistema digital.

Segundo ele, a medida não deve substituir o modelo de agendamento tradicional, mas complementar o atendimento para casos de urgência e dar mais dignidade e acesso rápido à população.