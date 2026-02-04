Vereador Rodrigo Rodrigues se reúne com Diretoria da APAE para buscar implantação de unidade do CAS no Programa TEAcolhe

O vereador Rodrigo Rodrigues esteve reunido com a presidente da APAE de Canela, Noeli Stopassola, acompanhada de Luiz Josemar Pereira da Silva, com o objetivo de unir esforços na busca pela implantação de uma unidade do CAS (Centro de Atendimento em Saúde), vinculada ao Programa TEAcolhe, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, no município de Canela.

A reunião reforça uma luta de muitas famílias canelenses em defesa das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Ainda no ano passado, o parlamentar já havia se manifestado publicamente sobre a importância do programa e a necessidade urgente de Canela contar com uma estrutura especializada para atender essa demanda crescente na cidade.

Segundo o vereador, a articulação com a APAE, que poderá vir a receber esta unidade em Canela, fortalece o pleito, uma vez que a entidade é referência no atendimento e possui amplo conhecimento técnico e social sobre as necessidades das famílias atípicas do município: “É uma luta contínua para garantir atendimento digno, próximo e especializado. Canela precisa estar incluída nesse projeto estadual”, destacou Rodrigo.

O que são as unidades do CAS do Programa TEAcolhe:

O Programa TEAcolhe é uma política pública do Governo do Estado do Rio Grande do Sul voltada ao acolhimento, diagnóstico, acompanhamento e tratamento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista. As unidades do CAS (Centro de Atendimento em Saúde) funcionam como espaços especializados, com equipes multiprofissionais capacitadas para oferecer atendimento clínico, terapêutico e de orientação às famílias.

Entre os principais benefícios das unidades estão:

– Atendimento especializado e humanizado para pessoas com TEA;

– Apoio às famílias, com orientação e acompanhamento contínuo;

– Redução da necessidade de deslocamento para outros municípios;

– Integração com a rede municipal de saúde, educação e assistência social;

– Diagnóstico mais ágil e acompanhamento adequado ao longo do desenvolvimento.

A reunião entre o vereador Rodrigo Rodrigues e a APAE de Canela representa mais um passo importante na mobilização para que o município seja contemplado com uma unidade do CAS, garantindo mais inclusão, cuidado e qualidade de vida às pessoas com TEA e suas famílias.