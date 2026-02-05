4ª edição do Fundo Social do Sicoob MaxiCrédito está com as inscrições abertas

Entidades podem inscrever seus projetos até o dia 13 de março

Apoiar projetos e atividades realizadas por entidades sociais em benefício coletivo. Esse é o intuito do Fundo Social do Sicoob MaxiCrédito que está na sua 4ª edição e com as inscrições abertas.

O período de inscrições vai de 2 de fevereiro a 13 de março, exclusivamente pelo site fundosocial.maxicredito.coop.br, onde também está disponível o regulamento completo desta edição. Podem participar entidades sociais localizados na área de atuação da Cooperativa nas regiões Oeste, Vale do Itajaí e Litoral de Santa Catarina, e no Vale dos Sinos, Vale do Paranhana e Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul

“O Fundo Social está entre os projetos mais importantes da Cooperativa. E possibilitar esse suporte e apoio às entidades é motivo de muita alegria para nós. Mais do que números, o Fundo Social é uma ferramenta que fortalece o círculo virtuoso que o cooperativismo promove, fomentando a inclusão, educação, transformação de vidas. É um grande orgulho chegar nesta quarta edição”, comenta o Presidente do Conselho de Administração do Sicoob MaxiCrédito, Ivair Chiella.

Nesta quarta edição, o Fundo Social vai destinar mais de R$ 2 milhões para iniciativas de benefício coletivo. “Somadas as três primeiras edições, já destinamos mais de R$ 7,4 milhões que beneficiaram mais de mil projetos e impactaram na vida de mais de 1,5 milhão de pessoas. E tudo isso só é possível porque nossos associados são engajados e fazem suas movimentações com a Cooperativa, utilizando nossos produtos e serviços. Quando mais forte a Cooperativa fica, maior é o impacto que, juntos, levamos às comunidades”, destaca Francisco Souza Leite, Vice-Presidente do Conselho de Administração do Sicoob MaxiCrédito.

Eixos contemplados

Podem se inscrever no Fundo Social projetos realizados nos eixos da Educação, Cultura, Esporte, Saúde, Empreendedorismo Social, Assistência Social, e Responsabilidade Ambiental.

Como participar

Entidades interessadas devem acessar o site fundosocial.maxicredito.coop.br, ler o edital e regulamento para identificar se atende os requisitos para participar. Após isso, é só inscrever seu projeto no mesmo site, que ficam abertas até o dia 13 de março. Após o prazo de inscrições, os projetos serão analisados por um Comitê e as iniciativas selecionadas poderão ser contempladas com valores de até R$ 15 mil.

Os projetos contemplados serão divulgados até o dia 29 de junho, no site e redes sociais do Sicoob MaxiCrédito.