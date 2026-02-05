Corsan promete que abastecimento de água em Canela será retomado durante o dia

A Corsan enviou a seguinte nota na manhã desta quinta-feira referente a falta de água em Canela:

A distribuição de água em oito bairros de Canela será restabelecida de forma gradativa ao longo desta quinta-feira, 5. Equipes da Corsan substituíram, durante a madrugada, um registro de alta pressão na Rua Borbonite, esquina com a Rua Paris, que causou a interrupção no abastecimento. O sistema já está em operação e em recuperação. Para acelerar a retomada do fornecimento, a Companhia mobilizou um caminhão-pipa, que está abastecendo o reservatório localizado na Rua Rui Barbosa.

Foram afetados os bairros Palace Hotel, Leodoro de Azevedo, Eugênio Ferreira, Fundo do Campo, Vila Maggi, Vila do Cedro, Santa Terezinha e Chapadão.

Para outras informações, podem ser usados os canais de relacionamento da Corsan com o cliente: app Corsan, site cliente.corsan.com.br, WhatsApp (51) 99704-6644 e ligações gratuitas pelo 0800.646.6444.

A Corsan está permanentemente disponível nesses canais e recomenda que a população utilize esses meios de contato com a Companhia para solicitações, pedidos de informação ou para fazer comunicados. Isso agiliza a tomada de providências e a mobilização das equipes de serviço.