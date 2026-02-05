EDITAL DAS SÚMULAS DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Canela/RS, em exercício, no uso de suas atribuições legais, informa a publicação do seguinte edital:

EDITAL DE 1ª ALTERAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2026 – Contratação de pessoas físicas e/ou jurídicas para realização de consultas especializadas visando o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, no município de Canela.

Os editais estão disponíveis no site www.canela.rs.gov.br, informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações e Compras, na Rua Dona Carlinda, 455, Canela/RS, através do fone (54) 3282-5100 / 3282-5124 ou através do e-mail licitacoes@canela.rs.gov.br e/ou pregao@canela.rs.gov.br.



Canela, 06 de Fevereiro de 2026



Gilberto Tegner

Prefeito Municipal, em exercício



