Parque do Lago recebe Feirinha Canela + Verde neste sábado

Sábado, dia 7 de fevereiro, é dia de mais uma edição da Feira Canela + Verde, que desta vez será no Parque do Lago. Das 9h às 13h, a comunidade canelense e os visitantes da cidade são convidados a comparecerem para aproveitar as atividades do evento.

A feira de adoção do Centro de Proteção Animal (Cempra) é o destaque da programação, e terá a participação de oito cães e quatro gatos que estarão aguardando por um novo lar. Também haverá recolhimento de resíduos eletrônicos, feira de produtos dos agricultores e artesãos locais, e distribuição de mudas de plantas nativas como atrações da segunda feirinha deste ano.

A organização da Feira Canela + Verde é da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo da Prefeitura. Em caso de chuva neste sábado, o evento será cancelado.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela