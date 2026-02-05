Sala do Empreendedor alerta MEIs sobre golpes praticados on-line

Golpes aplicados por estelionatários no meio digital tem sido uma prática recorrente e que está atingindo também os microempreendedores individuais (MEIs). Com a finalidade de alertar, a Sala do Empreendedor de Canela preparou algumas orientações que podem ajudar a evitar que os responsáveis pelas empresas sejam vítimas de fraudes deste tipo.

Confira as orientações abaixo e evite os golpes:

-Se receber e-mails informando que o seu CNPJ será cancelado se não pagar alguma taxa urgente, desconfie. A única guia que deve ser paga mensalmente pelos MEIs é a DAS, emitida exclusivamente pelo Portal do Empreendedor do Governo Federal;

-Cuidado com sites falsos e que imitam as páginas de órgãos governamentais. Sempre que for emitir alguma guia para pagamento, confira se o portal é verdadeiro.

Se tiver qualquer dúvida em relação a e-mails, cobranças via aplicativo de mensagens e até por meio de correspondência, procure a Sala do Empreendedor de Canela pelo telefone (54) 3282-5155 ou presencialmente na rua São Francisco, 199, bairro Boeira, no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação (Cidica).

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela

