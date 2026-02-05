Vereadora Grazi solicita auditoria técnica independente nos serviços de água e esgoto prestados pela Corsan em Canela

A vereadora Grazi Hoffmann (PDT) apresentou, na Câmara de Vereadores de Canela, uma solicitação ao Poder Executivo Municipal pedindo a contratação de empresa especializada para a realização de auditoria técnica independente nos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados pela Corsan no município. A proposta prevê a elaboração de um parecer técnico fundamentado, com avaliação da qualidade, irregularidade e eficiência dos serviços.

A iniciativa foi defendida pela parlamentar também na tribuna da Câmara, diante das recorrentes reclamações da comunidade canelense relacionadas a interrupções no fornecimento de água, falhas na prestação do serviço e ausência de respostas efetivas por parte da concessionária.

De acordo com Grazi, a complexidade técnica e operacional do sistema de abastecimento e saneamento impõe limitações à capacidade de fiscalização direta e contínua por parte da estrutura administrativa municipal. Nesse contexto, a contratação de uma auditoria independente permitiria ao Município dispor de dados objetivos e de uma análise técnica qualificada sobre o funcionamento do sistema.

“A população tem enfrentado problemas frequentes no abastecimento de água, e muitas vezes o Poder Público não dispõe de instrumentos técnicos suficientes para identificar com precisão as falhas e cobrar providências efetivas. Um levantamento técnico independente fortalece a fiscalização e dá mais segurança às decisões do Município”, destacou a vereadora.

A Indicação aponta que o parecer técnico poderá subsidiar a adoção de medidas administrativas, contratuais e regulatórias cabíveis, inclusive junto aos órgãos competentes, além de contribuir para a apuração de responsabilidades e o aprimoramento da prestação do serviço.

Grazi reforçou que a proposta busca ampliar a transparência e assegurar os direitos da população em relação a um serviço público essencial. “Água e saneamento impactam diretamente a qualidade de vida das pessoas. O Município precisa ter informações técnicas claras para agir com responsabilidade e garantir um serviço digno à comunidade canelense”, afirmou.

A parlamentar garantiu que seguirá acompanhando o tema e cobrando ações concretas para a melhoria dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município.