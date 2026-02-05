VOLTAR-SE PARA O SENHOR

A vida que você tem hoje não é a que Deus planejou! Muitas vezes pensamos que Deus é injusto e que nos trata de forma dura, mas isso não é verdade. Precisamos nos voltar à Bíblia para descobrir os motivos de tantas complicações existentes em nossa vida. Para isso, é importante começar analisando a criação do homem.

Gênesis 1:26 diz: “Então disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança…”. Esse versículo afirma que você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Olhe para sua vida: será que ela reflete essa imagem e semelhança?

Deus passa por sofrimentos? Deus se amargura e se ofende? Ele enfrenta dificuldades financeiras? O Senhor não passa por esse tipo de situação, mas nós, seres humanos criados à imagem e à semelhança de Deus, passamos por tudo isso. Será que Deus planejou essas dificuldades para nós? Claro que não. A prova disso é que Ele nos fez conforme a Sua imagem e semelhança.

O problema é que perdemos essa realidade e deixamos de desfrutar do benefício que Deus nos deu quando nos criou. A história de Adão, Eva e da serpente revela exatamente isso. No jardim do Éden, todos os homens, representados por Adão e Eva, disseram “não” a Deus quando comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal.

O mais grave é que essa história se repete até hoje em nossas vidas. Quantas vezes ouvimos que Deus nos orienta a sermos mansos e humildes, a perdoarmos os inimigos, a não julgarmos ninguém e a não murmurarmos? No entanto, são justamente nessas atitudes que dizemos “não” a Deus e “sim” à murmuração. Quando você não perdoa um ofensor, está dizendo “não” ao Senhor. Não foi exatamente isso que aconteceu na queda do homem?

Dizer “não” às ordens de Deus sempre resulta em derrota. Por isso, o Senhor nunca planejou uma vida de sofrimento para o homem. Foi o próprio homem que escolheu sofrer quando rejeitou a vontade divina. Deus nos criou à Sua imagem e semelhança e agora deseja restaurar isso em nós.

Somente a Palavra de Deus, lida e praticada, pode nos livrar do sofrimento e nos conduzir novamente a desfrutar da imagem e semelhança do Senhor. A nossa vitória está em viver a Palavra, pois isso é dizer “sim” a Deus.

Oséias 6:1 diz: “Vinde, e tornemos para o Senhor…”. A sua vida depende de você se voltar para Deus e dizer “sim” para Ele!

