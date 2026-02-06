Atividades do Bloco Sebo nas Canelas encerram com cortejo animado, engajando turistas e moradores

No último sábado, 31 de janeiro, aconteceu o desfile final do Bloco Sebo nas Canelas – A história continua, que contou com a Percussão oficial, formada por alunos das oficinas e músicos locais, os Bichões com o grupo Olho Mágico e a capoeira, com o Grupo Liberdade. Ao longo do percurso a presença espontânea de admiradores e turistas que estavam pelo centro, além de amigos que seguiram com o Cortejo até a Praça João Corrêa, entre eles o famoso Pipoca, escritor e tradicionalista, e o casal carioca Rossana Fantauzzi e Kiko Largman.

Iniciado em junho de 2025, o projeto realizou inúmeras ações sociais, culturais e conscientizadoras sobre inclusão, acessibilidade, coleta seletiva de lixo, além de oficinas, apresentações e exibições de filmes brasileiros.

Segundo Jeferson Rodrigues, idealizador e proponente da iniciativa, foi um ano de muito trabalho: “O projeto foi executado em 8 meses, mas o trabalho vem sendo desde 2019, ano em que o Bloco foi fundado. Ao longo destes anos, tentando resgatar a cultura do carnaval através da diversidade cultural e da pluralidade, ocupando espaços públicos como praças e escolas, levando atividades em todos os cantos de Canela e para todas as idades, sempre com foco na democratização e na inclusão.

Nesta edição foram realizadas mais de 20 oficinas, intervenções, palestras e exibição de filmes, todas gratuitas e realizadas em locais que recebem poucas atividades culturais e outros equipamentos públicos, como o Oasis Santa Ângela, Pastoral da Pessoa Idosa, UBS São Luiz, CRAS Canelinha, Centro Social Padre Franco, Complexo do São Lucas, Parque do Palácio, Parque do Lago e diversas escolas municipais e estaduais, impactando em média mil pessoas direta e indiretamente ao longo dos meses. Um agradecimento as secretarias municipais de Turismo e Cultura, Educação, esporte e Lazer, Fiscalização e Trânsito e departamento de cultura, pelo apoio ao projeto. O objetivo principal deste projeto é o resgate da Cultura Popular brasileira, através dos festejos de rua que já foram muito celebrados na cidade, em 2025 pudemos levar novamente esta alegria para muitas pessoas, carnaval é isto, festa, cor, união e arte! Que a cultura popular do Carnaval volte a “ferver” em Canela.

Bloco Sebo Nas Canelas vai seguindo a estrada…

“Cultura é ação humana sobre o mundo”, já disse Paulo Freire, sigo acreditando que atitudes são a diferença na mudança que queremos, acreditando que através da arte e do respeito entre as diversidades e na inclusão, fazendo ações para as pessoas, mas principalmente, fazendo as ações com as pessoas, podemos tornar nosso ambiente melhor, diverso, plural e aprender a conviver em comunidade, com respeito e união.”

O projeto foi contemplado no edital 29/2024 Culturas Populares da PNAB SEDAC RS, com financiamento Pró-Cultura e Governo do Estado do Rio Grande do Sul, realização do Ministério da Cultura e Governo Federal, e produção da Movimento É Arte.

Veja as fotos do cortejo e de muitas atividades no Instagram @blocosebonascanelas