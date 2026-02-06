BM apreende quase 22 kg de maconha em São Francisco de Paula, na localidade de Tainhas

Na noite desta quarta-feira, dia 4, por volta das 23h, durante patrulhamento ostensivo, o 3º Batalhão de Polícia Rodoviária da Brigada Militar (3°BPRv BM) apreendeu 27 tabletes de maconha, totalizando 21,890 kg da droga e prendeu um homem, 26 anos, em um Mobi, placas de Caxias do Sul, no Km 253 da RSC-453, em São Francisco de Paula.

Segundo as informações, as guarnições em reforço a Operação Golfinho na Rota do Sol, abordaram o referido veículo e na revista veicular, localizaram quatro mochilas com um dos passageiros, sendo um homem, natural de Brasília/DF.

Foi dada voz de prisão ao indivíduo e conduzido à Delegacia de Polícia de Gramado, posteriormente ao Presídio Estadual de São Francisco de Paula, onde permanecerá à disposição da justiça.

