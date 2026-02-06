Canela avança na organização da 32ª Festa Colonial



A Secretaria de Turismo e Cultura de Canela realizou, na quinta-feira, 5, uma reunião de alinhamento para a organização da 32ª edição da tradicional Festa Colonial de Canela. O encontro aconteceu na sede da Secretaria, junto à Prefeitura, e teve como foco estruturar ações, definir diretrizes e integrar os setores envolvidos na realização de um dos eventos mais emblemáticos do calendário turístico do município.

A reunião foi conduzida pelo secretário de Turismo de Canela, Athos Cunha, e pelo secretário adjunto, Jaison Remonti, que destacaram a importância do planejamento antecipado para garantir a qualidade do evento, que está previsto para ocorrer entre os meses de julho e agosto deste ano. A Festa Colonial valoriza as tradições, a gastronomia e a produção rural local, fortalecendo o turismo e a identidade cultural da cidade.

Participaram do encontro representantes da Emater, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, além das Secretarias de Turismo e Cultura e de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura, reforçando a integração entre os diferentes setores que atuam diretamente na organização e execução da Festa Colonial.

O prefeito de Canela, Gilberto Cezar, ressaltou o papel estratégico do evento para o município. “A Festa Colonial é mais do que um evento, ela representa a essência de Canela: o trabalho do nosso interior, a força da agricultura familiar e a hospitalidade do nosso povo. Estamos empenhados em realizar uma grande edição, atrativa e acolhedora para moradores e visitantes”, afirmou o prefeito.

Segundo a Secretaria de Turismo, novas reuniões técnicas e operacionais serão realizadas nas próximas semanas para detalhar a programação, a estrutura e as ações de divulgação da 32ª Festa Colonial de Canela.