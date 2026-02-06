O Prefeito Municipal de Canela/RS, em exercício, no uso de suas atribuições legais, informa a publicação do seguinte edital:



EDITAL DE 1ª ALTERAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2026 – Registro de Preços para aquisição de pneus novos e a contratação de serviços de recapagem de pneus usados, destinados à manutenção da frota de veículos e máquinas pertencentes à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura e demais Secretarias.



Os editais estão disponíveis no site www.canela.rs.gov.br, informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações e Compras, na Rua Dona Carlinda, 455, Canela/RS, através do fone (54) 3282-5100 / 3282-5124 ou através do e-mail licitacoes@canela.rs.gov.br e/ou pregao@canela.rs.gov.br.



Canela, 06 de Fevereiro de 2026



Gilberto Tegner

Prefeito Municipal, em exercício





