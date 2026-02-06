João Carlos Martins e Orquestra Sinfônica de Gramado fazem apresentação inédita neste sábado (7) no encerramento do Gramado in Concert

Após nove dias de intensa imersão musical, centenas de oficinas e atrações, o Gramado in Concert chega ao seu ápice neste sábado, dia 7 de fevereiro. O Festival Internacional de Música atraiu para a Serra Gaúcha mais de 350 estudantes e 30 professores do Brasil e de 15 países.

O encerramento será marcado por um encontro histórico no palco do Expogramado: a lenda viva da música, maestro João Carlos Martins, rege a Orquestra Sinfônica de Gramado em um espetáculo preparado para uma arena com capacidade para mais de 2 mil pessoas.

O festival, que teve início em 30 de janeiro, transformou a Serra Gaúcha em um polo de música erudita. Para fechar com chave de ouro, o concerto de encerramento, que começa às 20 horas, trará um repertório diversificado, passando por clássicos de Mascagni, Brahms e Puccini, até sucessos populares de Piazzolla, Ennio Morricone e os brasileiros Ary Barroso e Adoniran Barbosa.

Uma história de superação no palco

João Carlos Martins é internacionalmente reconhecido como um dos maiores intérpretes de Bach ao piano. Após enfrentar mais de 25 cirurgias e lesões que comprometeram seus movimentos, ele se reinventou como regente, tornando-se um símbolo global de resiliência. Sob sua batuta e a do maestro Bernardo Grings, a Orquestra Sinfônica de Gramado — que tem direção executiva de Allan John Lino — contará com as vozes de Alexandre Borges, Milena Fioravante Padilha e Laura Dalmás.

Destaques da reta final: Sexta-feira (6)

A programação de sexta-feira, 6 de fevereiro, também reserva grandes emoções com atrações gratuitas. O destaque da noite é o concerto da Orquestra Sinfônica A do festival, sob regência de Claudio Cruz. O Pavilhão 3 do Expogramado receberá mais de 90 músicos e o Coral do Festival, com 50 cantores orientados por Marcio Buzatto.

O programa inclui a “Fanfarra Gramado in Concert”, de Dimitri Cervo, além de obras de Mozart, Haydn e o virtuoso “Concerto para Trompete” de Alexander Arutiunian, com solo do professor Amarildo Nascimento. A noite encerra com a dramática suíte “Romeu e Julieta”, de Prokofiev.

Programação

Sexta-feira, 06 de Fevereiro

11:00 – Música na Rua com Quinteto Brassence (Rua Coberta)

– Música na Rua com Quinteto Brassence (Rua Coberta) 14:00 – Conhecendo o Festival: Visita orientada ao ensaio (Expogramado)

– Conhecendo o Festival: Visita orientada ao ensaio (Expogramado) 18:00 – Concerto com Orquestra de Cordas Experimental e Camerata de Violões (Expogramado)

– Concerto com Orquestra de Cordas Experimental e Camerata de Violões (Expogramado) 20:00 – Concerto com Orquestra Sinfônica A e Coral do Festival (Expogramado)

Sábado, 07 de Fevereiro

10:00 – Música na Rua com as Classes do Festival (Rua Coberta)

– Música na Rua com as Classes do Festival (Rua Coberta) 15:00 – Concerto com Orquestra Sinfônica B (Igreja São Pedro)

– Concerto com Orquestra Sinfônica B (Igreja São Pedro) 20:00 – Grande Concerto de Encerramento com Maestro João Carlos Martins e Orquestra Sinfônica de Gramado (Pavilhão 3 do Expogramado)

Ingressos: Os últimos bilhetes para o grande concerto de sábado com o maestro João Carlos Martins estão disponíveis através do link: Gramado in Concert – Ingressos.

Sobre o Evento

O 12º Gramado In Concert é apresentado pelo Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Stella Artois – beba com moderação.

Patrocinador Master: Gav Resorts. Copatrocínio: Sulgás, Hospedagem Oficial: Laghetto Hotéis, Resorts & Experiências. Apoio: RBT Internet e Hasam Group. Apoio Institucional: Orquestra Sinfônica de Gramado.

Promoção: Prefeitura Municipal de Gramado. Agente Cultural: Bis Gestão Cultural.

Financiamento: Pró- Cultura. Realização: Gramadotur e Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil – Do lado do Povo Brasileiro.